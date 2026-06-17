Ankara'da CHP'li 4 belediye başkanı AK Parti'ye mi katılıyor? Satılmış Karakoç'tan açıklama

CHP’de devam eden “mutlak butlan” tartışmalarının gölgesinde Ankara kulislerinde dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Bazı CHP’li belediye başkanlarının AK Parti’ye geçebileceği yönündeki söylentiler siyasi kulisleri hareketlendirdi.
Ankara’da konuşulan kulis bilgilerine göre Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç’un yanı sıra Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör’ün de AK Parti saflarına katılabileceği öne sürüldü.
İddiaların kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak AK Parti’ye geçeceğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Karakoç açıklamasında, “Hakkımda ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Partimiz çatısı altında hemşehrilerimize aynı kararlılık ve sorumluluk anlayışıyla hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesini rica ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Karakoç’un transfer iddialarını kesin bir dille reddetmesinin ardından, kulislerde adı geçen diğer belediye başkanlarıyla ilgili gelişmeler merak konusu oldu.
Siyasi çevrelerde konuşulan iddiaların doğruluğu tartışılırken, gözler Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör’den gelecek olası açıklamalara çevrildi.
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