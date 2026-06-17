Ankara'da CHP'li 4 belediye başkanı AK Parti'ye mi katılıyor? Satılmış Karakoç'tan açıklama

CHP’de devam eden “mutlak butlan” tartışmalarının gölgesinde Ankara kulislerinde dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Bazı CHP’li belediye başkanlarının AK Parti’ye geçebileceği yönündeki söylentiler siyasi kulisleri hareketlendirdi.

CHP'Lİ 4 BELEDİYE BAŞKANI İÇİN 'AK PARTİ' İDDİASI

Ankara’da konuşulan kulis bilgilerine göre Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç’un yanı sıra Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör’ün de AK Parti saflarına katılabileceği öne sürüldü.

SATILMIŞ KARAKOÇ’TAN AÇIKLAMA GELDİ

İddiaların kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak AK Parti’ye geçeceğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Karakoç açıklamasında, “Hakkımda ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Partimiz çatısı altında hemşehrilerimize aynı kararlılık ve sorumluluk anlayışıyla hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesini rica ediyorum” ifadelerine yer verdi.

GÖZLER DİĞER İSİMLERE ÇEVRİLDİ

Karakoç’un transfer iddialarını kesin bir dille reddetmesinin ardından, kulislerde adı geçen diğer belediye başkanlarıyla ilgili gelişmeler merak konusu oldu.

Siyasi çevrelerde konuşulan iddiaların doğruluğu tartışılırken, gözler Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör’den gelecek olası açıklamalara çevrildi.