HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ankara'da CHP'li 4 belediye başkanı AK Parti'ye mi katılıyor? Satılmış Karakoç'tan açıklama

Mutlak Butlan kararı ve belediyelere yönelik operasyonlarla gündemden düşmeyen CHP'de bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçecek iddiası kulisleri hareketlendirdi. İddialar sonrası Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç'tan açıklama gelirken; ismi geçen 3 belediye başkanından ise henüz bir açıklama olmadı.

Ankara'da CHP'li 4 belediye başkanı AK Parti'ye mi katılıyor? Satılmış Karakoç'tan açıklama
Devrim Karadağ

CHP’de devam eden “mutlak butlan” tartışmalarının gölgesinde Ankara kulislerinde dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Bazı CHP’li belediye başkanlarının AK Parti’ye geçebileceği yönündeki söylentiler siyasi kulisleri hareketlendirdi.

CHP'Lİ 4 BELEDİYE BAŞKANI İÇİN 'AK PARTİ' İDDİASI

Ankara’da konuşulan kulis bilgilerine göre Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç’un yanı sıra Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör’ün de AK Parti saflarına katılabileceği öne sürüldü.

SATILMIŞ KARAKOÇ’TAN AÇIKLAMA GELDİ

İddiaların kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak AK Parti’ye geçeceğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Ankara da CHP li 4 belediye başkanı AK Parti ye mi katılıyor? Satılmış Karakoç tan açıklama 1

Karakoç açıklamasında, “Hakkımda ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Partimiz çatısı altında hemşehrilerimize aynı kararlılık ve sorumluluk anlayışıyla hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesini rica ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Ankara da CHP li 4 belediye başkanı AK Parti ye mi katılıyor? Satılmış Karakoç tan açıklama 2

GÖZLER DİĞER İSİMLERE ÇEVRİLDİ

Karakoç’un transfer iddialarını kesin bir dille reddetmesinin ardından, kulislerde adı geçen diğer belediye başkanlarıyla ilgili gelişmeler merak konusu oldu.

Siyasi çevrelerde konuşulan iddiaların doğruluğu tartışılırken, gözler Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör’den gelecek olası açıklamalara çevrildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Başkan Yardımcısı dahil 6 gözaltıSon dakika | Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Başkan Yardımcısı dahil 6 gözaltı
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu çıkışı: "Yarım kilo et istiyor ama kalbimizi istiyor"Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu çıkışı: "Yarım kilo et istiyor ama kalbimizi istiyor"

Anahtar Kelimeler:
Ankara CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail Güvenlik Kabinesi'nde 'bilgi sızdırma' krizi

İsrail Güvenlik Kabinesi'nde 'bilgi sızdırma' krizi

Kahreden kaza! 3 çocuk hayatını kaybetti

Kahreden kaza! 3 çocuk hayatını kaybetti

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

Türk sinemasının Panter Emel'i Emel Yıldız hayatını kaybetti

Türk sinemasının Panter Emel'i Emel Yıldız hayatını kaybetti

Festivalde 300 liraydı, pazarda 70 liraya düştü

Festivalde 300 liraydı, pazarda 70 liraya düştü

Hyundai'den Türkiye'ye 715 milyon avroluk yatırım

Hyundai'den Türkiye'ye 715 milyon avroluk yatırım

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.