CHP'li başkandan tepki çeken hareket: AK Partili kadın meclis üyesinin mikrofonunu kapattı! "Şunu atalım dışarıya"

Kadıköy Belediye Meclisi mart ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş başkanlığında gerçekleştirildi.

Mecliste söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili, kendisinden önce konuşan CHP'li Meclis Üyesi Süleyman Şahin'in "rüşvetin sıradanlaştığı" yönünde konuşma yaptığını söyledi. Daha sonra Türkiye'nin sağlık alanındaki yatırımlarını anlatan Bilgili, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla ilgili yapılan çalışmalardan da bahsetti.

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Kadınlar günü konuşmamızı yaparken sözümüzü kesen ve mikrofonumuzu kapatan, yayını kesin diye uyaran Meclis Başkanını kınıyorum. Konuşmanın sonunda “Şunu çıkaralım, atalım dışarı” diyerek bir kadına

reva gördükleri muamele. pic.twitter.com/MDi9Nk1Lxd — Elif Lale Bilgili (@eliflalebilgili) March 7, 2025

"NEDEN BENİM KONUŞMAMIN SÜRE KISITLAMASI OLUYOR?"

Bilgili'nin konuşması devam ederken araya giren Meclis 1. Başkanvekili Kurtuluş, her konuşmacının konuşma süresinin beş dakika olduğunu söyledi. Bunun üzerine Bilgili, "Neden benim konuşmamın süre kısıtlaması oluyor? Bir yılımızı dolduracağız öyle bir süre kısıtlaması bugüne kadar kimseye verilmedi, neden bana veriliyor? Ya mikrofonum kapatılıyor ya da kısıtlama veriliyor, neden? Ben sizi dinledim. Hükümete yapılan tüm eleştirileri dinlemedim mi, ağzımı bile açmadım. Neden ben hükümetimizin yaptıklarını anlatamıyorum?" diye tepki gösterdi.

"ŞUNU ATALIM DIŞARI"

Bilgili'ye süresinin dolduğunu hatırlatan Kurtuluş, mikrofonunu kapattı. AK Parti'li Meclis Üyesi Bilgili'nin bu duruma tepki göstermesi üzerine Kurtuluş, teknik ekipten canlı yayının kesilmesini istedi.

Bunun üzerine yaşanan tartışmanın ardından Kurtuluş, "Bu şekil yok ya. Bu olmaz böyle. Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına. En son bu noktaya geldik." dedi.

Bilgili ise bu sözlere tepki göstererek, salondan ayrıldı.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında, AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili'ye yönelik ifadeleri nedeniyle parti içi disiplin süreci başlatıldığını açıkladı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadıköy Belediye Meclisi toplantısı sırasında AK Partili kadın meclis üyesine yönelik ifadeleri nedeniyle, meclis üyemiz hakkında parti içi disiplin süreci başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz." ifadelerine yer verdi.