CHP'li belediye başkanı 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmişti! "Bizim için bir şereftir, onurdur"

Malatya'nın Yazıhan ilçe belediyesi başkanı Abdulvahap Göçer, CHP'nin kesin ihraç talebiyle kendisini disipline sevk etmesine ilişkin, "Ben disiplin suçu işlemedim. Kongrede partinin yanlışlarını ve eksiklerini dile getirdim. Yalnız kaldığımız ortamda bütün vatandaşların söylediği eksiklikleri ben dile getirdim. Bundan dolayı bizi disipline atıyorlarsa bu bizim için şereftir, onurdur." dedi.

Yazıhan Belediye Başkanı Göçer, belediyede düzenlediği basın toplantısında, hakkında partisince yürütülen bir disiplin süreciyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Partisinden istifa etmek ya da başka bir partiye geçme niyetinin olmadığını dile getiren Göçer, CHP'nin tüzüğüne ve demokrasiye aykırı hareketler yapıldığından dolayı bu duruma geldiklerini ifade etti.

"BİZDEN SAYGI BEKLEMESİN"

Partisindeki yanlışlara sessiz kalmalarını kimsenin beklememesi gerektiğine vurgu yapan Göçer, şöyle konuştu:

"Yazıhan'da talimatlara uyacak bir belediye başkanı kimse beklemesin. Bizleri halk seçti. Şu andaki Cumhuriyet Halk Partisinin İl Başkanı meşru değildir. Çünkü tüm ilçe başkanlarını ve ilçe delegelerini masa başında oturup yazdılar. Kendisini seçecek insanları seçen bir insan bizden saygı beklemesin. Burada genel merkeze şunu ben açıkça iletmek istiyorum. Parti içerisinde sıkıntıları merkeze iletecek bir mekanizma da artık yoktur.

"CHP KURUMSAL KİMLİĞİNİ YİTİRMEK ÜZERE"

Partiler üstü hareket eden milletvekilleri var ne yazık ki. Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliğini yitirmek üzere. Biz buna sahip çıkmalıyız.

"BİZİM İÇİN ŞEREFTİR, ONURDUR"

Ben disiplin suçu işlemedim. Kongrede partinin yanlışlarını ve eksiklerini dile getirdim. Yalnız kaldığımız ortamda bütün vatandaşların söylediği eksiklikleri ben dile getirdim. Bundan dolayı bizi disipline atıyorlarsa bu bizim için şereftir, onurdur. Biz Türk Ceza Kanunu'nun 'dolandırıcılık, rüşvet, irtikap' gibi maddelerinden yargılanmıyoruz. Bununla yargılananlar hesap versin, disipline sevk edilsin. Bizler tek adamın ve partiler üstü hareket eden bir milletvekilinin yanlışlarını dile getiriyoruz."

Yazıhan Belediyesinin 6 CHP'li meclis üyesi ile 36 muhtar da Göçer'in yanında olduklarını ifade etti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

