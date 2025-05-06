HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

CHP'li belediyeye saldırı girişimi! Turnikelerden atlayıp başkanın odasına dalmaya çalıştı... "Halkın hürriyetine saldırıdır"

Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin'e yönelik saldırı girişimi belediye çalışanlarının müdahalesiyle engellendi. Belediye, olayın halk iradesine ve kamu düzenine yönelik bir saldırı olduğunu vurgulayarak, “Tehditlere boyun eğmeyiz” mesaj verdi.

CHP'li belediyeye saldırı girişimi! Turnikelerden atlayıp başkanın odasına dalmaya çalıştı... "Halkın hürriyetine saldırıdır"
Çiğdem Sevinç

Bir kişi belediye binasına giderek Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin’e saldırı girişiminde bulundu. Belediyenin yaptığı açıklamaya göre, Şahin'in makamına gitmeye çalışan şahıs, belediye çalışanlarının müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

Ekran görüntüsü 2025-05-06 111155

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Sapanca Belediyesi'nin X (Twitter) platformundaki sosyal medya hesabından paylaşılan yazılı açıklamada:

"Sapanca'da halkımıza ait olan her karış toprağı, her bir kamu alanını, yeniden gerçek sahiplerine kazandırmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu kararlılığımızdan rahatsız olan bazı çevrelerin, kamu düzenini ve demokratik iradeyi hedef alan çirkin girişimlerine bir yenisi daha eklenmiştir.

Bugün, kamusal alana adeta çökme girişimini engellememiz sonrası, bu durumdan rahatsız olan bir şahıs, belediye binamızda turnikelerin üzerinden atlayıp, Belediye Başkanımız Sayın Nihat Arda Şahin'in makamına gelerek fiziki saldırı girişiminde bulunmuştur. Şükürler olsun ki, ekip arkadaşlarımızın zamanında müdahalesiyle saldırgan derdest edilmiş ve olay kontrol altına alınmıştır.

Ekran görüntüsü 2025-05-06 111329

"HALKININ İRADESİNE SALDIRIDIR"

Bu hadise, sadece bir kişiye değil, Sapanca halkının iradesine, hukuk devletine, toplumsal huzura ve koca bir şehre yönelmiş bir saldırıdır.

Bizler, bu tür provokasyonlardan yılmayız. Sapanca'yı halkın Sapanca'sı yapmak için çıktığımız bu yolda, ne tehditlere boyun eğeriz, ne de korkuya teslim oluruz.

Sayın Başkanımızın ve ekibimizin halkımıza olan hizmet azmi, bu saldırı sonrası daha da güçlenmiştir. Hukuk çerçevesinde gereken tüm işlemler başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarmadan kapı kapı dolandırıcılık uyarısıJandarmadan kapı kapı dolandırıcılık uyarısı
Traktör ikiye ayrıldı, sürücüsü hayatını kaybettiTraktör ikiye ayrıldı, sürücüsü hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Sakarya Sapanca CHP belediye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nureddin Nebati'nin tadını kaçıran haber! Mağazaları tek tek kapanıyor

Nureddin Nebati'nin tadını kaçıran haber! Mağazaları tek tek kapanıyor

'Zafer' karıştı: Gece yarısı peş peşe paylaşımlar

'Zafer' karıştı: Gece yarısı peş peşe paylaşımlar

Türkiye'nin en sıcak tartışması! Yeniden suç işleyenlerin oranı belli oldu: 'Korkunç bir rakam'

Türkiye'nin en sıcak tartışması! Yeniden suç işleyenlerin oranı belli oldu: 'Korkunç bir rakam'

Yer yerinden oynayacak! Arda Turan ve Fenerbahçe...

Yer yerinden oynayacak! Arda Turan ve Fenerbahçe...

Özgür Özel: ‘Şüpheyle yaklaştığım bir kişi var! Bizi zorla oradan geçirtti’

Özgür Özel: ‘Şüpheyle yaklaştığım bir kişi var! Bizi zorla oradan geçirtti’

Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kızı CHP'yi aradı

Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kızı CHP'yi aradı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.