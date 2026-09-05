CHP'li Berhan Şimşek'in darp ettiği Özlem Şanver ilk kez konuştu!

Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan görüntülerde Berhan Şimşek'in eşi Özlem Şanver'i darp ettiği görülmüştü. Gazeteci Enver Aysever darp olayı sonrası Şanver'le görüştü. Şanver, kamuoyuna yansıyan görüntülerin 2025 yılının haziran ayına ait olduğunu belirtti.

ŞİDDETTEN KURTULMAK İÇİN AYRILMAK İSTEMİŞ

Şimşek’in geçmişteki “Parmağıma bile değdirmedim” yönündeki savunmalarına karşı çıkan Şanver, 2021 yılında da şiddete uğradığını ve darp raporu alarak şikayetçi olduğunu hatırlattı. Şiddet döngüsünden kurtulmak amacıyla ilişkisini sonlandırmak istediğini ve Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bir ev tuttuğunu aktaran Şanver, Şimşek’in arkasından geldiğini ifade etti. Şanver, süreci “Düzelecek, edecek, özür dilerim dedi. Tekrar bir yere geldik. Ama öyle zannediyorsunuz maalesef” sözleriyle anlattı.

"AYRILMADIM DİYE DAYAK MI YİYEYİM?"

Şu anda mahkeme kararı doğrultusunda Balıkesir’de bulunduğunu kaydeden Şanver, kamuoyundan ve çevresinden gelen “Niye ayrılmadın?” şeklindeki eleştirilere tepki gösterdi. Dışarıdan yapılan değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını aktaran Şanver, “Yaşayan, beni tabii bu konuyla ilgili yargılayanlar da oluyor. Yani ‘Niye o zaman ayrılmadın?’ İnanın içimde olmadan... Hayır, bu soruyu, bu değerlendirmeyi yapmak kimsenin hakkı değil. Niye ayrılmadım? E ayrılmadım, dayak mı yiyeyim yani? Ayrılmadım, şiddete mi uğrayayım? Biz öyle bir yerden bakamayız” ifadelerini kullandı.

İLİŞKİYİ UZUN YILLAR GÖZ ÖNÜNDEN UZAK TUTTU

Beraberliklerinin 9,5 yıl sürdüğünü ve bazı siyasetçiler tarafından da Şimşek’in eşi olarak bilindiğini belirten Şanver, ilişkiyi uzun yıllar göz önünden uzak tuttuğunu söyledi. Şanver, aralarında bir sevgi bağı olduğunu düşündüğünü ancak yanıldığını dile getirerek, “Öyle zannediyordum ama maalesef öyle olmuş olsaydı bugün benim hiçbir yerde onunla ilgili paylaştığım bir fotoğrafım yok bu 9,5 yıl içerisinde” dedi.