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CHP'li Mahmut Tanal vücudundaki izleri 'Bu izler; demokrasi ve hukuka saldırının izleridir' notuyla paylaştı!

24.03.2025 11:47
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 4 gün gözaltında tutulduktan sonra dün tutuklanmasının ardından yurdun farklı köşelerinde protestolar devam ediyor. Protestoların en yoğun yaşandığı yer de İBB binasının bulunduğu Saraçhane. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da protestolara katıldı. Tanal'ın paylaştığı fotoğraflarda protestolarda aldığı yaralar yer aldı. Tanal'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

CHP'li Mahmut Tanal vücudundaki izleri 'Bu izler; demokrasi ve hukuka saldırının izleridir' notuyla paylaştı!

CHP 28. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İmamoğlu'na destek için yapılan protestolara katıldı. 48 saat boyunca sahada olduğunun altını çizen Tanal, sosyal medya hesabından protestolarda aldığı yaraları paylaştı.

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"BU İZLER; HUKUKA, DEMOKRASİYE VE İNSAN HAKLARINA SALDIRININ İZLERİDİR"

Tanal'ın kısa süre içerisinde gündem olan paylaşımı şu şekilde:

"Bu Yaralar Sadece Bedende Değil, Hukuk Devletinde Açılmıştır!

Tam 48 saattir sahadaydım. Çağlayan Adliyesi’nden Saraçhane’ye, oradan tekrar adliyeye… Evime dahi uğrayamadım, üzerimi başımı değiştiremedim. Polis saldırısı sırasında gömleğim yırtıldı ve bu sabah üzerimi çıkardığımda, gömleğimin tam altında kalan bölgede darp izlerini, çizikleri, morlukları gördüm. Bu izler; yalnızca fiziksel bir saldırının değil, aynı zamanda hukuka, insan haklarına ve demokrasiye yönelik bir saldırının izleridir.

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Bu ülkede barışçıl şekilde protesto hakkını kullanan, demokratik tepkisini gösteren yurttaşlara karşı uygulanan bu şiddet, Anayasa’nın 34. maddesinde güvence altına alınan 'toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının' açıkça ihlalidir. Aynı şekilde Anayasa’nın 26. maddesi uyarınca ifade özgürlüğü de çiğnenmiştir.

Ayrıca, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu açıkça belirtir: Polis; orantılı, ölçülü ve hukuka uygun şekilde müdahale etmekle yükümlüdür. Görevini kötüye kullanan, aşırı güç kullanan, hedef gözeterek saldıran personel açıkça suç işlemektedir.

"YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIM"

Ben, görevini hukuk çerçevesinde yapan, vicdanlı, halkın polisi olan emniyet mensuplarını ayrı tutuyorum. Bu saldırgan tutumun sorumlusu olanları ise kınıyor ve haklarında yasal yollara başvuracağımı ilan ediyorum.

Bu saldırılarla; yalnızca şahsıma değil, demokratik hak arayışına çıkan tüm yurttaşlara gözdağı verilmeye çalışılmaktadır. Ama biz susmayacağız! Çünkü susarsak, hukuk da, demokrasi de, insanlık da susar!

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"SOKAKTA ADALET İSTEYENLER, DÜŞMAN DEĞİL; BU ÜLKENİN ONURUDUR!"

Şunu herkes bilsin:

Türkiye bir polis devleti değildir!
Vatandaş, anayasal haklarını kullandığı için coplanamaz!
Sokakta adalet isteyen insanlar, düşman değil; bu ülkenin onurudur!

Bu saldırı sadece bedenimde değil, hukuk devletinin ruhunda da derin bir yara açmıştır. Bu hukuksuzluğun ve vesayet zihniyetinin peşini asla bırakmayacağım!"

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Mahmut Tanal saraçhane ekrem imamoğlu operasyonu
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