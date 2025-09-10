HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

CHP'li meclis üyesi TİP'li başkana küfür etti! Ortalık savaş alanına döndü

İçerik devam ediyor

Samandağ Belediye Meclisi ek oturumu esnasında ortalık karıştı. CHP'li meclis üyesi Samandağ ilçe Belediye Başkanı Türkiye İşçi Partili Emrah Karaçay'a küfredince meclis toplantısında gergin anlar yaşandı. CHP'li meclis üyesinin küfrettiği anlar ve sonrasında ortalığın savaş alanına döndüğü dakikalar kameraya yansıdı. Yaşananlar üzerine Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay konunun yargıya taşınacağını söyledi. İşte detaylar...

Türkiye İşçi Partili (TİP) Emrah Karaçay, 31 Mart yerel seçimlerinde Samandağ Belediye Başkanı olarak seçimi kazanırken, belediye meclis seçimlerinde CHP birinci gelerek mecliste çoğunluğu elde etti.

CHP li meclis üyesi TİP li başkana küfür etti! Ortalık savaş alanına döndü 1

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ!

Dün gerçekleşen Samandağ Belediye Meclisi ek oturumu esnasında; CHP'li meclis üyesi İbrahim Aydoğan, Belediye Başkanı Karaçay'a küfür etti. CHP'li meclis üyesinin küfrettiği anlar ve sonrasında ortalığın savaş alanına döndüğü anlar kameraya yansıdı.

CHP li meclis üyesi TİP li başkana küfür etti! Ortalık savaş alanına döndü 2

Yaşananlar üzerine Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla süreci yargıya taşıdığını belirterek, "9 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen Samandağ Belediye Meclisi ek oturumunda, meclis tutanakları ve video kayıtlarıyla da sabit olduğu üzere, CHP Samandağ meclis üyesi İbrahim Aydoğan tarafından şahsıma yönelik sinkaflı küfür ve ağır hakaretler sarf edilmiştir. Bu seviyesiz ve yakışıksız tutumu asla kabul etmiyorum. Söz konusu davranış üzerine Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş olup, sürecin bizzat takipçisi olacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.

CHP li meclis üyesi TİP li başkana küfür etti! Ortalık savaş alanına döndü 3

(İHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD: "Savaş başlatacak bir eylem"ABD: "Savaş başlatacak bir eylem"
Hem yaya geçidinde yol vermedi hem de yaşlı kadına saldırdıHem yaya geçidinde yol vermedi hem de yaşlı kadına saldırdı

Anahtar Kelimeler:
Hatay CHP TİP Türkiye İşçi Partisi meclis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uçuşları iptal edildi, mahkumlar hapishaneden kaçtı! Türkiye'nin 'gitmeyin' dediği ülkede medya binası ateşe verildi

Uçuşları iptal edildi, mahkumlar hapishaneden kaçtı! Türkiye'nin 'gitmeyin' dediği ülkede medya binası ateşe verildi

Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

Muş’ta silahlı kavga! Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü

Muş’ta silahlı kavga! Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü

MSB'de görevli yüksek mühendis kayınpederi tarafından katledildi!

MSB'de görevli yüksek mühendis kayınpederi tarafından katledildi!

Rüşvet soruşturmasında yeni gelişme: Çok sayıda gözaltı

Rüşvet soruşturmasında yeni gelişme: Çok sayıda gözaltı

YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı!

YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.