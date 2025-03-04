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  4. CHP'li Tuzluca belediyesinde kaydedilen görüntü olay oldu! Çok konuşulacak iddia: AK Partili esnafı diz çöktürüp özür dilettiler

CHP'li Tuzluca belediyesinde kaydedilen görüntü olay oldu! Çok konuşulacak iddia: AK Partili esnafı diz çöktürüp özür dilettiler

04.03.2025 13:53
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04.03.2025 13:53
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Konya'nın Turgutlu ilçesinde kaydedilen bir görüntü gündem yarattı. Söz konusu görüntüleri paylaşan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, "Bir esnaf, AK Parti Kongresine katıldığı için CHP'li Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa’nın personeli tarafından belediyede tövbe ettirilerek özür dilettiriliyor" iddiasında bulundu.

CHP'li Tuzlukçu belediyesinde çekildiği iddia edilen bir görüntü, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre ilçede esnaflık yapan Ramazan Öncü, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen AK Parti Büyük Kongresi'ne katıldı.

Öncü, kongre sonrası döndüğü CHP'li Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'nın personeli tarafından tepkiyle karşılandı.

DİZ ÇÖKTÜRÜP ÖZÜR DİLETTİLER

Yine aynı iddialara göre; belediye personeli, Öncü'yü belediyede baskıyla tövbe ettirerek özür dilemeye zorladı. O anları ise telefonla da kayıt altına aldı.

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Video görüntülerinde, Öncü'nün diz çökmüş vaziyette özür dilediği anlar yer alıyor.

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"MOBBİNG DEĞİL İŞKENCE"

Görüntüleri paylaşan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kaydetti:

"Tuzlukçu’da esnaf Ramazan Öncü Ak Parti Kongresine katıldığı için CHP'li Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa’nın personeli tarafından belediyede tövbe ettirilerek özür dilettiriliyor. Bu mobbingden öte işkence."

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CHP tarafından ise konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Konya Tuzluca CHP ak parti belediye
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