CHP lideri Özel: "Alınacak karardan endişem yok"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'de Uğur Dündar'ın sorularını yanıtlıyor.

Özel'in açıklamasından satır başları:

"ÇÜNKÜ EKREM BAŞKAN CUMHURBAŞKANI ADAYI"

Bugün Ekrem Beyin üniversiteden arkadaşları da o salondaydı. Ekrem Başkanın ev arkadaşı bir sene önce aynı ilanla başvurup gidiyor. Bir sene sonra aynı ilan çıkıyor. Yatay geçiş evraklarını alıyor hatta istenmediği halde okulunun tanıtım broşürlerini koyup başvurmuş. İstanbul üniversitesi de 3 kişilik heyet kabul etmiş. Hatta üniversite gel kaldığın yerden devam et dememiş. 10 dersi de yeniden almış. Onunla beraber diploma alan 25 arkadaşı da orada.

Kanunlar kişiye özel çıkamaz. Bugün mahkeme salonunda Ekrem Başkanla beraber izleyen yatay geçiş yapan ve diploması iptal olanların hiçbiri yargılanmıyor. Yatay geçiş yapanlara diploma verenleri neden yargılamıyorsunuz? Cevap yok. Çünkü Ekrem Başkan Cumhurbaşkanı adayı. Şu anki Galatasaray Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanının diploması gitti ama Sourbonne Üniversitesi'nden Yüksek Lisans diploması almış orası iptal etmiyor. Zaten yatay geçiş hatalı olsa hoca dekan olabilir mi? Ancak hoca ve 25 arkadaşın diploma gitti bir tek Ekrem Başkan yargılanıyor. Bir dönem önce diploma alanlar yargılanmıyor onlar da salonda oturuyorç Kişiye özel bir durum ve bu yüzden utanç verici hicap duyuyorum.

KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI YAPTI MI?

Ruşen Bey dedi ki, 'Kemal Beyden ne yapmasını beklersiniz?' Dedim ki 'Kendisinden CHP yargı konusu edilemez. Benim de adım geçiyor. Böyle bir şey mümkün değil demesini beklerdim ama soru üzerine söyledim. Yoksa Kemal Bey'e önceki Genel Başkanlara ne yapacağını söylemek parti terbiyeme uymaz. Bugünlerde Kemal Bey'den ne beklersiniz dediğinde bunu beklerim ama kamuoyuna çıkıp da böyle bir açıklama yapın demedim. Öyle bir açıklama gördük ki ben nereye gitsek partililer insanların korkuları var. Pazartesi ne olacak falan diye. Açıkçası pazartesiden alınacak karardan endişem yok. Bu mesele CHP'yi karıştırmak tartıştırmak bu konuşulsun diye ortaya atılan ve özel seçilmiş bazı aparatlar var. Öyle bir hakime denk gelmedikten sonra mesela İstanbul'daki gibi. Çok kötü niyetli bir karar verdi.

Sayın Kılıçdaroğlu ile 10 gün önce görüştüm. 4-9 Eylül kuruluş haftamız geçen sene tüzüğe koyduk. Çok güzel bir programımız vardı bu sene. Partinin gelecekte Türkiye'ye nasıl yöneteceğine karar verdiğimiz programımız, 4 ana sütunda 16 ana başlıkta yapılan çalışmalarımız var. Bunları konuştuğumuz masalar.