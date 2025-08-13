CHP lideri Özel, Çerçioğlu iddialarını doğruladı! Dikkat çeken sözler: "Ya içeri tıkıl ya AK Parti'ye katıl"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nun ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Özgür Özel, AK Pariye geçeceği iddia edilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN TÜRKİYE'DE EN ÇOK ÇALTIĞI BİRİNCİ BELEDİYE AYDIN"

İBB soruşturması kapsamında tutuklanan ve sonrasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş'ın en çok çalıştığı belediyenin Aydın olduğunu söyleyen Özel, "Aziz İhsan Aktaş'ın Türkiye'de en çok çalıştığı birinci belediye Aydın. Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı belediyeleri içeri tıkın demem. Bir suç varsa ihalede Sayıştay bakar, yargılanır" dedi.

"CHP'Lİ İSE SUÇLU KABUL ETTİNİZ, AK PARTİLİLERİ ELLEMİYORLAR"

Özel açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı herkesi CHP'li ise suçlu değilse dokunulmaz kabul ettiniz. AK Partilileri ellemiyorlar.

"YA İÇERİ ATIL YA DA GEL PARTİME KATIL"

Şimdi yeni fazdayız. Özlem Çerçioğlu'na Aziz İhsan Aktaş'la çalışmışsınız ya içeri atıl ya da gel partime katıl. Olay bundan ibarettir.

"AYDIN'I YİNE ALACAĞIM"

Özlem Çerçioğlu suçsuz olduğunu iddia edip bu haksızlığa karşı içeride yatan bu kadar mert adam varken bu mertliği gösteremeyip Tayyip Erdoğan böyle mi alacaksın Aydın'ı. Yazıklar olsun. Yine alacağım Aydın'ı.

"AK PARTİ'NİN KARA DÜZENİ"

Ya içeri atıl, ya AK Parti'ye katıl formülüyle Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti'ye aydınlatacakmış. Yazıklar olsun öyle aydınlanmaya. AK Parti'nin kara düzeni"

ERDOĞAN ÖZEL'DEN DAKİKALAR ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Özel'den dakikalar önce konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da kürsüden yarın partilerine farklı katılımların olacağını söylemişti. Erdoğan, salondakilere "Ne kadar Aydın var burada?" sorusunu yöneltmesi ise iddiaları doğrulamıştı.