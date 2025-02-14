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CHP lideri Özel'den çarpıcı iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi: 'Siyasi rakibi olan partileri de kapatacak'

14.02.2025 16:56
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asya turu dönüşündeki bir açıklamasına yanıt verdi. Özel, "Olacak işler yapmıyorlar. En sonunda siyasi rakibi olan siyasi partileri kapatmaya da gelirlerse şaşırmam. Çünkü kendileri kapatma davasıyla muhatap olmuşlardı. En sonunda görün, kimi tehlikeli görüyorsa kapatacak." dedi.

CHP lideri Özel'den çarpıcı iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi: 'Siyasi rakibi olan partileri de kapatacak'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi'ni ziyaret etti. Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Özel, bir gazetecinin bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Belediye başkanları kendi aralarında şu anda savaşıyorlar. Ne benim ne arkadaşlarımın bu konuda herhangi bir meselesi yoktur. Biz şu anda işimize bakıyoruz." sözleri hakkındaki soruyu yanıtladı.

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Özel açıklamasında şunları ifade etti:

"İlçe belediye başkanlarım iki tanesi içeride. Sanatçılar, 78 yaşında bir akademisyen, bir gazeteci, Halk TV, Suat Toktaş. Bitmiyor, bitmiyor. Sayısız saldırı altında bütün muhalefet. En son TÜSİAD'a geldi.

Yarın herhangi bir dernek açıklama yapsa biliyor ki TÜSİAD'ın başına geleni misliyle benim de başıma gelecek. İstanbul'u sindirmeye, susturmaya çalışan bir siyasi operasyon, Türkiye'ye korku salan bir siyasi operasyon gerçekleşiyor.

"OLACAK İŞ DEĞİL"

Bir partinin genel başkanı Antalya'da işlediği iddia edilen bir suçtan dolayı ya kendi ikametinin olduğu yerde ya o şehirde olur. İstanbul'dan, Ankara'dan gözaltına alıp getiriliyor. Olacak iş değil. Sonra da bu iddia terk edilip Kayseri'de işlediği iddia edilen bir suçtan tutuklanıyor Sayın Ümit Özdağ. Bunların hepsi bir yerde yapılıyor.

Erdoğan'ın siyasi rakipleri tek tek ayıklanıyor. Yargı tacizinin, yargı darbesinin karşısında bugün Türkiye'de demokrasi.

Ondan sonra tutmuş 'Benim alakam yok. Ben karışmam. Siyasi yasak benim işim değil.' Ki kendisi siyasi yasak mağdurudur.

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Siyasi yasak mağduriyetini anlata anlata anlata anlata iktidara gelenler bugün rakiplerine yani neyle muhatap oldularsa mislini kendileri yapıyorlar.

"BETERİNİ YAPIYORLAR"

Gördükleri zulümden ders alıp 'Bu ülkeyi demokratik bir ülke yapacaklar' diye düşünürken, gördükleri zulmü unutmayıp 'Kimselere bunu yapmazlar' diye beklerken beterini yapıyor.

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ÇARPICI İDDİA

Olacak işler yapmıyorlar. En sonunda siyasi rakibi olan siyasi partileri kapatmaya da gelirlerse şaşırmam. Çünkü kendileri kapatma davasıyla muhatap olmuşlardı. En sonunda görün, kimi tehlikeli görüyorsa kapatacak. Bu noktaya getirmeye çalışıyor işi. Biz de buna teslim olmamak için çok özel bir sürecin içindeyiz.

Bundan sonra da Sayın Erdoğan hem erken seçim talebini hem bu erken seçimin bütün gereklerini görmeye devam edeceğiz.

Biz o saldırdığında bunu siyaseten bir savaş ilanı kabul ettiğimizi görmüştüm. Bize savaş ilan ettiler."Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel cumhurbaşkanı erdoğan
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