CHP lideri Özel: "Buradan Erdoğan'a sesleniyoruz! Sumud filosu insanlığın vicdanıdır O filoya destek olun, o filoyu koruyun"

CHP'den "Filistin'e Destek" mitingi düzenledi. İstanbullular Filistin bayraklarıyla Eyüpsultan Meydanı'nını doldurdu. Kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in katliamlarını kınarken "Filistinliler bizim kardeşimizdir. Onları yalnız bırakmayacağız" dedi.

"TARİHİN DOĞRU NOKTASINDA DURMAYA GELDİK"

CHP lideri Özgür Özel, vatandaşlardan ve farklı parti temsilcilerinden geniş katılımın olduğu Eyüpsultan Meydanı'ndaki Filistin'e Destek mitinginde şu ifadeleri kullandı;

"Bugün buraya 710 gündür Gazze'de devlet eliyle yapılan soykırıma göz yumanlara, müsade edenlere tepki göstermeye, tarihin doğru noktasında durmaya ve katliamı lanetleye geldik. 65 bin Filistinli çocuğu kadını erkeği katlettiler. binlerce Filistinli açlıktan ölü. Giden insani yardımlara engel olanlar, evladı için yardım için bekleyen anne babalara, gencecikm evlatlara ateş açanlar var.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUMUD ÇAĞRISI: "O FİLOYA SAHİP ÇIKIN, ONU KORUYUN"

Bu bu insanlığa karşı sesimizi yükseltmeye geldik. Sumud filosu Gazze'ye doğru ilerliyor. Dün akşam saldırıya uğradı. Buradan Erdoğan'a, bu ülkeyi yöneten herkese sesleniyorum; Sumud insanlığın vicdanıdır, hepimizin vicdanıdır. O filoya sahip çıkın, o filoyu koruyun.

"FİLİSTİNLİLER BİZİM KARDEŞİMİZ. ONLARI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Son dönemde Frasnsa, İngiltere, Avustralya gibi ülkelerin Filstin devletini tanıdır. 150'den fazla ülke iki devletli çözümü savunuyor. Bunu uluslararası kamuoyunda savunmak önemli.

Filistinliler bizim kardeşimiz. Onları yalnız bırakmayacağız. Bu yapılanlara dünyada 150 kişi karşı çıkıyor kimden, nereden cesaret alıyor İsrail? Netanyahu'ya savaş kahramanı diyen, Gazze'ye oteller kumarhaneler yapacağım diyen ABD Başkanı Trump İsrail'e cesaret vermektedir.

"TRUMP'TAN RANDEVU TALEP EDENLER FİLİSTİNLİLERİN KARDEŞİ OLAMAZ"

Bunu görmeden Netanyahu ile kayıkçı kavgası yapıp Trump'tan randevu talep edenler Filistinlilerin kardeşi olamaz. Sorumluluk anlayışı içinde 719 gündür iktidarı uyarduk. Ama bizi dinlemek yerine Türkiye kamuyounu yanıltmayı tercih ediyorlar. İsrail'le ticareti kesin dedik, yok dediler inkar ettiler. En sonunda kabul ettiler. 2024 yılında İsrail2in kayıtlarına göre İsrail'e en çok ihracat yapan 5. ülke Türkiye oldu. Onları ticareti kesmek yerine ticareti protesto eden gençleri gözaltına alındılar. Filistin yürüyüşlerini yasakladılar.

"AÇLIĞI, KITLIĞI, ÖLDÜRÜLEN BEBEKLERİ DEĞİL DE İSRAİLLİ ESİRLERİ KONUŞMAYA GİTMİŞ ORAYA"

Tüm genel başkanlar Filistin'e gidelim, dedik. Herkes kabul etti, Erdoğan'dan tık yok. Fransa'nın Suudi Arabistan'ın yaptığını yapmayacak duruma geldiler. Bunların uluslararası müsabakalara katılmalarına izin vermeyelim dedik. Duymadılar. Ama dostumuz Pedro Sanchez, '2026 Dünya Kupası'nda İsrail varsa İspanya yoktur' dedi. Filistin -mış gibi ile savunulmaz, cesaretle savunulur.

"FİLİSTİNLİ 65 BİN KANINA DEĞER Mİ?"

Dün 8 Müslüman ülke ile Trump toplantı yaptı. Erdoğan'a sesleniyorum, o çok memnun kaldığın toplantıdan dakikalar sonra 30 Filistinli katlediliyorsa o toplantıda alınan kararlar nedir? Açlığı, kıtlığı değil de İsrailli esirleri konuşmaya gitmiş. Olacak iş değil. Çünkü muhtaçlık ilişkisindeler. Buradan Erdoğan'a soruyorum. Elbette başaramayacaksın ama diyelim başardın; Trump'ın desteğini aldın. Diyelim ki Trump;'ın desteğini alıp iktidarını sürdürdün. Değer mi binlerce Filistinlinin canına, değer mi?!

"BUNLAR İNKAR ETTİ AMA TRUMP DOĞRULADI"

Trump'tan randevu almak için Trump'ın oğlunu İstanbul'da ağırlamalar, Boeing uçağı alma sözü vermeleri bunlar inkar etti ama Trump doğruladı. Dün akşam Trump'a jest olsun diye bir şey almadan, sırf Trump'la masaya otursun diye ABD menşeli birçok ürünün ithalatındaki vergileri kaldırdı.

Aynı gece Çin mallarına vergi getirdi. Trump'a jest yapmak için 150 mi,lyon dolar vergiden vazgeçti. Emekliye zam yapma, asgari ücrete zam yapma Trump'ın vergilerini kaldır. ABD'nin menfaatine, Trump'ın hoşiuna gidecek işlere Türkiye'nin kaynaklarını harcama. Randevu için paramızı harcadın yetmedi, Türkiye'nin itibarını da harcama.

"ABD DIŞİŞLERİ BAKANI, 'TÜRKİYE BİZDEN RANDEVU DİLENİYOR' DEDİ"

ABD Dışişleri Bakanı, "Türkiye bizden randevu dileniyor" dedi. Kimse bunu Türkiye Cumhurbaşkanına diyemez. Ömer Çelik de çıkmış bunu eleştirmek yerine, buna isyan eden vekilleri eleştiriyor.

Sana aptal olma diye mektup yazdı, sustun, yuttun. Ekonomini mahvederim dedi, sustun, yuttun. Rahip Branson'u vermem dedin, aldı yanına 'akıllı adam rahibi istedim yolladı' dedi, sustun, yuttun.

"SEN BUNLARI SÖYLE, BEN ANA MUHALEFET LİDERİ OLARAK SENİ ESENBOĞA HAVALİMANI'NDA KARŞILAYIP TEBRİK EDECEĞİM"

Yarın Trump'ın karşısına geç ve de ki, 'Netanyahu senin dediğin gibi savaş kahramanı değil, savaş suçlusudur' de. 'ABD'lilerin eline Filistinlilerin kanı bulaşıyor' de. De ki ona, Dış İşleri Bakanın ayağını denk alsın de. Sen bunları söyle, ben ana muhalefet lideri olarak seni Esenboğa Havalimanı'nda karşılayıp tebrik edeceğim. Ama biliyorum ki demeyeceksin, sessiz kalacaksın.