CHP lideri Özel'den Meclis Başkanı Kurtulmuş'a: "Savaş ilanı sayarım"

CHP lideri Özgür Özel, İmamoğlu'nu ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bunların hepsi üst düzey liyakate sahip. Mesleki geçmişlerinde kendi alanlarında Türkiye'nin ve dünyanın en iyi firmalarında çalışmış. Sayın İmamoğlu'nun İstanbul'daki iyi yönetme ve en iyilerle çalışma anlayışı gereğince, hatta zaman zaman kamuoyuna "Yetenek avcıları, head hunter'lardan bir ekip oluşturdu." diye söylenen ve doğru olan, alanındaki en iyi kişiler.

Her birlerinin incelendiğinde kendi mesleki geçmişleri, kendileri ve aileleri açısından onur duyulacak başarılara sahip ve Ekrem İmamoğlu'nun davetiyle dünyanın en önemli metropolünün en iyi şekilde yönetilmesi hayalinin, umudunun, heyecanını duyan ve görev kabul eden kişiler.

İMAMOĞLU'NUN SÖZÜNÜ AKTARDI: "BEN İSTANBUL'UN MUHAFIZIYIM"

Buradan, dün Beylikdüzü'nden Devlet Bahçeli'ye yaptığım çağrıyı tekrarlıyorum. Bütün arkadaşlarımızla da konuştuk. Devlet Bey hep diyordu ya: "CHP, terör sustu Türkiye'ye ne diyor?" Ben diyorum ki Devlet Bey'e, hadi 3T. Ben varım, biz varız. Terörsüz Türkiye'ye, tutuksuz yargılama, tutuklulara tahliye, TRT'den yayınlama. Bütün iddiaları televizyonda, Silivri'de yapılacak olan yargılamayı televizyondan, TRT'den yayınlayın. Savcının sorularını da millet duysun, alacağı cevapları da millet duysun. Emniyette de, savcılıkta da tek tek cevaplarını verdik. Veremeyeceğimiz hesabımız yoktur. Terörsüz Türkiye'ye de ben destek veriyorum. Devlet Bey'den de tutuksuz tahliye ve TRT'den canlı yayın konusunda destek bekliyoruz. O zaman yepyeni bir Türkiye başlayacak. Yepyeni bir Türkiye. Biz üzerimize düşen, üzerimize düşen cesareti gösteriyoruz. Herkes göstersin. Bugün Sayın Ekrem İmamoğlu'yla, Sayın Mehmet Murat Çalık'la, Sayın Emrah Şahan'la, Sayın Rıza Akpolat'la, Sayın Mehmet Ali Çalışkan'la ve Sayın Can Atalay'la da görüştük. Ekrem Başkan hem Cumhurbaşkanı adayımız olarak içeride çalışıyor hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı, seçilmiş başkanı ve İstanbul'un verdiği vazifeyle İstanbul'un muhafızı olarak çalışıyor ve bize bugün, heyetimize İstanbul'a yapılan bir büyük kötülüğü yakından takip ettiğini ve önümüzdeki günlerde bunu deşifre edeceğini ve o gündemle İstanbul'un, Türkiye'nin dikkatini bu noktaya çekeceğini, İstanbul'un kendisine emanet olduğunu, onun burada tutulmasının kendisine değil İstanbul'a ihanet olduğunu söylüyor ve "İstanbul'u bu millet 5 yıllığına bana emanet etti. Ben İstanbul'un muhafızıyım. İstanbul'a saldırıyorlar. Yaptıklarının farkındayım. Yarından tezi yok bunları açıklayacağım." notunu sizlerle paylaşmak istedim.

"SAVAŞ İLANI SAYARIM"

Can Atalay kararının okunmaması anayasaya karşı suç. Suçu işleyen Numan Kurtulmuş. Dün o hataya ortak olmayıp Meclis Başkanvekilliği görevi sırasında kararı okutan Gülizar Biçer Karaca doğrusunu yaptı. Memlekette Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmaması için bir yargılama olsa Numan Kurtulmuş ceza alır. Gülizar Biçer Karaca da beraat eder. Gülizar Biçer Karaca belki de Numan Kurtulmuş'u da kurtardı yaptığı iş ile. Meclis adına yaptı. Şimdi bu yapılan iş ile ilgili atıp tutuyorlar. Yahu siz kimsiniz? Anayasa Mahkeme kararına uymamak, uyana da suçlamak. Numan Bey'e aramızdaki hukuka da binaen nezaketle uyarıyorum, nezaketle. Siz ne demiştiniz ilk başta? "Bizi, beni destekleyin." dediniz. Ben ne dedim? "2 yıllığına aday çıkarıyorum. 2 yıl boyunca tarafsız Cumhurbaşkanı, tarafsız meclis başkanlığı yapın. Tarafsız meclis başkanlığı. 2 yıl sonra karşınıza aday çıkarmayacağım, sizi destekleyeceğim.

Geçmişte bir sürü hatalarınız oldu ama şimdi son noktaya dayandık. Sen Anayasa Mahkeme kararı uygun okutulmuş buna karşı ‘gereği yapıldı’ demek yerine dün tutanaklara erişimi tedbiren kaldırıyormuş. Tutanak meclisin namusudur. Şimdi meclis başkan vekiline karşı pozisyon alıyor. Yetkileri kullanacakmış. Yetkilerini kullanacaksan okutulan kararın arkasında duracaksın. Yoksa asla ve asla tarafsızlığını hiç birimize anlatamazsın. Türkiye’ye de anlatamazsın kendi vicdanına da anlatamazsın. Numan Bey’e söylüyorum sakın bize savaş ilan etme, meclis başkanvekilimi tehdit etme savaş ilanı kabul ederim" diye konuştu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır