HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

CHP lideri Özel deprem bölgesinde! "Tekrar uygulamaya alınmalı"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya'da yapılacak yatırımların temel atma törenine katıldı. Özel, deprem bölgesindeki mücbir sebep uygulamasının tekrar uygulamaya alınmasını istedi.

CHP lideri Özel deprem bölgesinde! "Tekrar uygulamaya alınmalı"

Özel, 6 Şubat 2023'teki depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla geldiği kentte Malatya Deprem Şehitliği'ni ziyaret etti.

Daha sonra Nikah Sarayı'nda depremde hayatını kaybedenler için anma ve mevlid programı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak yatırımların temel atma törenine katılan Özel, buradaki konuşmasında, depremlerden etkilenen illere yardım eden tüm belediyelere teşekkür etti.

Deprem bölgesinde siyaset yapılmasının uygun olmadığını belirten Özel, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin depremde yaptığı yardımları anlattı.

"TEKRAR UYGULAMAYA ALINMALI"

Özel, deprem bölgesindeki mücbir sebep uygulamasının tekrar uygulamaya alınmasını istedi.

Özel'in konuşmasının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Hekimhan, Arapgir, Arguvan ve Doğanşehir ilçelerinde yapılacak yatırımların temeli temsili butona basılarak atıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İletişim Başkanlığı harekete geçti! O hesaplara erişim engeli getirildiİletişim Başkanlığı harekete geçti! O hesaplara erişim engeli getirildi
Yozgat'ta DEAŞ operasyonu! 3 kişi yakalandıYozgat'ta DEAŞ operasyonu! 3 kişi yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Malatya Özgür Özel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

3 il için deprem uyarısı: 'Örneği yok' diyerek açıkladı

3 il için deprem uyarısı: 'Örneği yok' diyerek açıkladı

F.Bahçe'de son gün çılgınlığı! Nunez mi, Brobbey mi, Yuri mi?

F.Bahçe'de son gün çılgınlığı! Nunez mi, Brobbey mi, Yuri mi?

Fenomenlere gece yarısı operasyon! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Fenomenlere gece yarısı operasyon! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.