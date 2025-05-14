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CHP lideri Özgür Özel 'Atıp tutuyor' dedi, Cüneyt Özdemir'den çok sert yanıt geldi: "Hodri meydan!"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in isim vermeden eleştirdiği gazeteci Cüneyt Özdemir'den yanıt geldi. CHP lideri Özel'in 'ucuz laf sokuşturduğunu' savunan Özdemir, CHP liderine adeta meydan okudu. Özel'in kendi yapmış olduğu yayınlara katılmadığını belirten Özdemir, "Bakın buradan açık açık açık davet ediyorum, hodri meydan…" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel 'Atıp tutuyor' dedi, Cüneyt Özdemir'den çok sert yanıt geldi: "Hodri meydan!"
Devrim Karadağ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gazeteci Cüneyt Özdemir arasında başlayan gerilim yeni bir boyut kazandı. Özdemir, CHP Lideri Özgür Özel'e sosyal medya hesabı üzerinden yanıt vererek adeta rest çekti ve 'Hodri meydan' paylaşımı yaptı. Peki ikili arasında neler oldu? İşte detaylar...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu'nda Soma maden faciasıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. 11 yıldır her yıl aynı tarihte Soma'da olduğunu belirten Özel, sağlığı el verip hayatta olduğu sürece Soma'ya gitmeye devam edeceğinin altını çizdi.

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CHP LİDERİ ÖZEL'DEN 'SOMA TEPKİSİ

'Unutursak yüreğimiz kurusun' diyenlerin Soma'yı unuttuğunu ve sırtını döndüğünü ifade eden Özel, Soma faciasının ilk günlerinde birçok gazetecinin Soma'da olduğunu bunun da nedeninin reyting olduğunu ifade etti.

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İSİM VERMEDEN CÜNEYT ÖZDEMİR'İ ELEŞTİRDİ: "ATIYOR TUTUYOR'

Konuşmasında isim vermeden gazeteci Cüneyt Özdemir'i de eleştiren Özel şu şekilde konuştu:

"İlk günlerde burada reyting vardı sağ olsun hepsi buradaydı şimdi hepsi sırtını döndüler gittiler. İsim isim söylesek.. Şu an bir tanesi gitmiş Amerika'dan YouTube üzerinden yayın yapıyor. Atıyor tutuyor. O gün buradaydın, Soma'yı unutturmayacaktın. Bir 13 Mayıs günü olsun ayıraydın da geleydin bu Soma'yı unutturmadığını bir bize gösterseydin. Veya bir gün bir Soma özel yayını yapsaydın."

CÜNEYT ÖZDEMİR'DEN ÇOK SERT YANIT: "HODRİ MEYDAN"

CHP liderinin bu sözlerine gazeteci Cüneyet Özdemir'den ise sert bir yanıt geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdemir, CHP lideri Özel'in 'ucuz laf sokuşturduğunu' savundu. Özel'in kendi yapmış olduğu yayınlara katılmadığını belirten Özdemir, "Bakın buradan açık açık açık davet ediyorum, hodri meydan…" ifadelerini kullandı.

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Cüneyt Özdemir'in açıklaması şöyle;

"Keşke eleştirdiğiniz isimlere benzemeyip karşımıza çıkma cesaretiniz olaydı da böyle ucuz laf sokuşturmalara tenezzül etmeyeydiniz!
Siz Manisa’da eczacılık yaparken ben 35 yıldır gazetecilik yapıyordum, bu gidişinizle siz yine Manisa’da eczacılık yaparken ben yine gazetecilik yapıyor olacağım.
Neden bizim yayınlara katılamıyorsunuz onu anlatsanıza?
Bakın buradan açık açık açık davet ediyorum, hodri meydan…"

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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Özdemir Özgür Özel
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