CHP lideri Özgür Özel, Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne yapılan 'gizli kasa' operasyonuyla ilgili konuştu: "Bulabildikleri şey belediyenin mührü! Bir lira para yok"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e destek verdi.

Düzce Anıtpark Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen mitinge katılan Özel, ardından geldiği İstanbul'da CHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

Özel daha sonra, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'ye destek için belediye binasına geldi.

Burada kalabalığa seslenen Özel, Bahçetepe'nin bilmedikleri biri olmadığını, Gaziosmanpaşa'nın evladı olduğunu söyledi.

Hakan Bahçetepe'nin, partisinin geçmiş dönem Gaziosmanpaşa ilçe başkanı olduğunu anımsatan Özel, "Bahçetepe, sizlerin güveni, partimizin takdiriyle adaylaşan, 'Gaziosmanpaşa'yı da CHP mi kazanacak?' diye birilerinin küçümsediği, burun kıvırdığı bir süreçte kendi emeğiyle, örgütümüzün gayretiyle, Gaziosmanpaşa'nın takdiriyle seçimleri kazanmış biri." dedi.

"KASADAN ÇIKAN ŞEY BELEDİYENİN MÜHRÜ İLE HARDDİSK"

Özel, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde gizli kasaya ulaşıldığına ilişkin algı oluşturulmaya çalışıldığını savunarak, şöyle devam etti:

"Buradan ifade ediyorum ki kasanın polis açma görüntülerinin videoları, bizim video ve fotoğraf kayıtlarımız, arama tutanağına göre kasadan çıkan şey, belediyenin mührü ile önceki dönem bilgisayar kayıtlarının bulunduğu harddisk. Bir lira para yok. Yazıklar olsun bu iftiracılara. Kasadan para çıkan görüntüleri yayınlayan bütün televizyonların genel müdürlerine, genel yayın yönetmenlerine, sahiplerine söylüyorum; eğer Gaziosmanpaşa Belediyesinin kasasından bir lira para çıktıysa bugün siyaseti bırakıyorum, hodri meydan."

Normalde bugün Düzce'den Antalya'ya gitmeyi planladığını söyleyen Özel, ilçe sakinlerinin sesini duyurmak için dönüp İstanbul'a geldiğini anlattı.

Özel, suç örgütü soruşturmasında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren Aziz İhsan Aktaş'ın birçok farklı ilde kamu kurumları ve belediyelerin işlerini yaptığını söyleyerek, "Onlara bir şey yok ama İstanbul'da Beşiktaş'a, Avcılar'a bu adamın kendi gidip de aldığı ihalesinden hesap soracaksın öyle mi?" dedi.

AVCILAR BELEDİYESİ ÖNÜNDE HALKA HİTAP ETTİ

Daha sonra Avcılar Belediyesine geçen Özel, belediye binası önünde toplanan partililere hitap etti.

Özel, Avcılar Belediye Başkanı Çaykara ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Çaykara, CHP'ye 18 yaşında üye olmuş, gençlik kollarında bu partinin afişini asarak, broşürünü dağıtarak, gece-gündüz seçimlerde koşturarak bu partide yetişmiş, makina mühendisi, işinin sahibi, çalışkan, dürüst, gençlik kolları, MYK üyeliği yapmış ve Avcılar'ın tercihi ve desteğiyle genç yaşında bu göreve gelmiş, benim şahsen kefil olduğum, zaten nikahında da şahit olup kefalet koyduğum, son derece dürüst, çalışkan, genç bir kardeşimdir. Sonuna kadar arkasındayız."

Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu koruma müdürü Mustafa Akın'a ait adreste ele geçirildiği belirtilen delillere işaret ederek, medyada Akın'ın yayla evinden kasa çıktığı yönünde haberlerin yer aldığını, kasadan para alma görüntülerinin yayınlandığını anlattı.

Özgür Özel, ''Emekli polis memuru, kasasından iki kutu mermi çıkmış. Yaylaya gidince çocuklar oynamasın diye silahını koyacak kadar küçük kasa. Bir lira para yok.'' dedi.

Mücadelelerini yıllardır sürdürdüklerini ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Hani diyor ya 'Ben iyi bir futbolcuydum.' Geldin, yıllarca birlikte müsabaka yaptık. 23 sene boyunca maçı kazandın, her şey iyiydi. 31 Mart'ta CHP genç ekibiyle, genç adaylarıyla, Ekrem Başkan'ın kaptanlığında İstanbul ve tüm Türkiye'de sahada seni yendi. Kaybetti, ne yapıyor? Topu almış koltuğunun altına, 'Oynamayacağız artık, oynatmam, keseceğim bu topu.' deyip eve gidiyor.''

Özel, bu milletin sandığa, seçtiği belediye başkanına, kendi iradesine sonuna kadar sahip çıkacağını dile getirdi.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİNE ZİYARET

Ardından Büyükçekmece Belediyesinin önünde kalabalığa hitap eden Özel, İstanbul'daki belediyelerle ilgili iddialara ilişkin sadece CHP dönemine bakıldığını, AK Parti dönemlerinin dikkate alınmadığını savundu.

Özel, savcının her hafta, her gün, her sabah yeni bir dalgayla kendilerini, iradelerini direnç ve stres testine sokmaya çalıştığını söyledi.

Düzce'den sonra İstanbul'da Gaziosmanpaşa, Avcılar ve Büyükçekmece belediyelerini ziyaret ettiğini kaydeden Özel, "Buradan Antalya’ya gidiyorum ama gözüm arkada kalmayacak. Hasan Başkan'ın emanetini size bırakıyorum.'' dedi.

Özel, örgütü yalnız bırakmamaya, moral vermeye geldiklerini belirterek, "Ama anlaşılıyor ki Büyükçekmece bizi çağırıyor. Çok yakında Büyükçekmece'de bir çarşamba akşamı sesimizi yükseltmeye, miting değil eylem yapmaya geleceğiz." diye konuştu.

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÖZÇAĞDAŞ'DAN EMNİYET ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Bu arada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, partisinin İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ile İstanbul Emniyet Müdürlüğüne geldi.

Burada açıklama yapan Özçağdaş, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmalarında gözaltına alınan belediye başkanları, çalışanları ve bürokratların avukatlarıyla olumsuz koşullarda görüşmeye çalıştıklarını söyledi.

Özçağdaş, belediye başkan ve yöneticilerinin, çağrılmaları halinde rahatlıkla ifade vermeye geleceklerini belirterek, sabah düzenlenen operasyona tepki gösterdi.

Emniyette, görev yapan polisler ve getirilen vatandaşlar açısından sağlıksız bir ortam bulunduğunu öne süren Özçağdaş, şartların düzeltilmesi için Adalet ve İçişleri bakanlıklarına çağrıda bulunduklarını söyledi.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır