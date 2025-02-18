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  4. CHP'liler İmamoğlu için harekete geçti: İlk imza geldi! Adaylık bilmecesi çözülüyor

CHP'liler İmamoğlu için harekete geçti: İlk imza geldi! Adaylık bilmecesi çözülüyor

18.02.2025 12:56
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CHP'yi hareketlendiren ön seçim takvimi işlemeye başladı. Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını destekleyen CHP'li milletvekilleri bugün imza vermek için harekete geçti. İlk imzayı veren isim Elvan Işık Gezmiş oldu.

CHP'liler İmamoğlu için harekete geçti: İlk imza geldi! Adaylık bilmecesi çözülüyor

Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarının sürdüğü CHP'de bugün 'Ekrem İmamoğlu' hareketliliği yaşanıyor. Mansur Yavaş ön seçime katılmayacağını bildirmişti. Yarışa kimlerin katılacağı netleşmese de İmamoğlu'na destek veren milletvekilleri harekete geçti.

İMAMOĞLU İÇİN İMZALAR GELMEYE BAŞLADI

İmamoğlu'na destek olmak isteyen milletvekilleri bugün parti grubuna giderek imzalarını atmaya başladı.

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İlk imzayı Elvan Işık Gezmiş attı.

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İŞTE CHP'DEKİ ÖN SEÇİM TAKVİMİ

CHP'den yapılan açıklamaya göre, 11 Şubat'ta başlayan seçim takviminde 14 Şubat "Cumhurbaşkanı Adayı Örgüt Denetiminde Önseçim Yönergesi ve Seçim Takvimi" ilan edildi.

Dün (17 Şubat Pazartesi) CHP'de cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları başladı.

Daha sonra örgüt denetiminde, ön seçimde görev yapacak seçim kurulları oluşturulacak. Bugün (18 Şubat Salı) itibarıyla ilçe başkanlıklarının kaç sandık kuracağı, her sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı ve sandıkların nereye konulacağına ilişkin tespit çalışmalarına başlandı.

Cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları 21 Şubat Cuma saat 17.00'de sona erecek.

Bu tarihten sonra, adayların sıralamasının belirlenmesi, oy pusulalarının basımı ve itirazlar, oy kullanacak üye başvuruları gibi işlemler gerçekleştirilecek.

Takvime göre, 22 Şubat Cumartesi günü cumhurbaşkanı aday adayları ilan edilecek ve 23 Mart Pazar günü oy kullanılacak.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu CHP
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