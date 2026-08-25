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Kuriş soruşturması derinleşti, yeni detaylar ortaya çıktı! Eski bakanın araçları mercek altında

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma derinleştikçe yeni detaylar ortaya çıkıyor. Göze çarpan isim ise eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin oldu. Şahin adına tahsisli araçların suç içerikli faaliyetlerde kullanılması dikkatlerden kaçmadı. İşte tüm detaylar...

Kuriş soruşturması derinleşti, yeni detaylar ortaya çıktı! Eski bakanın araçları mercek altında
Melih Kadir Yılmaz

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş Suç Örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Geçen günlerde Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş, yurt dışına kaçış hazırlığındayken Marmaris'te yakalandı. En çarpıcı detay ise firari kardeşin Marmaris'e giderken kullandığı araç oldu.

Hilmi Tuna Kuriş'in Marmaris'e götüren aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu ortaya çıktı. Şahin konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada aracın kendisinden izinsiz kullanıldığını savunmuş ve suç duyurusunda bulunduğunu belirtmişti.

Kuriş soruşturması derinleşti, yeni detaylar ortaya çıktı! Eski bakanın araçları mercek altında 1

Yaşanan gelişmeler sonrası Şahin adına tahsisli diğer araçlar da incelemeye alındı. Yapılan çalışmalarda, 34 S 7815 ve 34 RM 8677 plakalı iki aracın daha tahsis amacı dışında ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında aynı yapı ile irtibatlı Ömer Sipahioğlu adlı şahsın yakalanması için çalışma başlatılırken Ömür Yücel adlı şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.

ALMANYA'YA FİRAR ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Ayrıca Sipahioğlu'nun Almanya'ya firar ettiği de öne sürüldü. Araştırmalarda İdris Naim Şahin adına tahsis edilen 34 RM 8677 plakalı bir başka aracın Yücel ailesi tarafından kullanıldığı tespit edildi. Aynı şekilde 34 S 7815 plakalı aracın ise GT Lease Otomotiv Ticaret Anonim Şirketi adına kayıtlı olduğu ve 10 Ağustos 2026-10 Ağustos 2029 tarihleri arasında İdris Naim Şahin adına tahsis edildiği belirlendi. Trafik kontrolleri ve geçmiş kullanım kayıtlarında aracın farklı kişiler tarafından kullanıldığı tespit edildi. Bunlardan birinin Ömer Sipahioğlu olduğu belirlendi.

Kuriş soruşturması derinleşti, yeni detaylar ortaya çıktı! Eski bakanın araçları mercek altında 2

İSTANBUL-MUĞLA-BURSA VE ANKARA ARASINDA YOĞUN ŞEKİLDE KULLANILDI

34 S 7815 plakalı aracın son bir aylık hareketlerinin incelenmesi sonucunda, aracın Ömür Yücel tarafından da kullanıldığı değerlendirildi. Yücel’in 2011-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünde görev kaydının bulunduğu tespit edildi. Soruşturma dosyasındaki PTS ve diğer hareket kayıtlarına göre 34 S 7815 plakalı araç kısa süre içerisinde İstanbul, Muğla, Ankara ve Bursa arasında yoğun şekilde kullanıldı.

BODRUM HAVALİMANI'NDAN TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTILAR

Soruşturma makamlarının tespitlerine göre üç Belarus vatandaşı, 6 Ağustos 2026 tarihinde Bodrum Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı. Üç kişinin de diplomatik pasaport taşıdığı belirlendi. PTS kayıtları ve teknik incelemelerde, söz konusu kişilerin 21 Ağustos günü İdris Naim Şahin adına tahsisli 34 S 7815 plakalı araç içerisinde taşındığına ilişkin görüntülere ulaşıldı. Ayrıca Belarus uyruklu kişilerin kullandığı değerlendirilen iki GSM hattının 4 Ağustos 2026 tarihinde Ömür Yücel adına aktive edildiği belirlendi.

KADIN TİCARETİ ŞÜPHESİ

Bu arada soruşturma kapsamında 14 Eylül 2011 tarihinde İstanbul Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne yapılan bir ihbar yeniden incelemeye alındı. Söz konusu ihbarda, elektronik şirketleri üzerinden rüşvet, kamu ihalelerine müdahale, Belarus’tan kadın getirilmesi, hedef şahısların gizli kamerayla görüntülenmesi ve şantaj yoluyla ihale süreçlerinin yönlendirilmesi gibi son derece ağır iddialar ileri sürülüyordu. İhbarda, bu organizasyonun “getir-götür işlerini Mehmet Özmen’in yaptığı” da belirtiliyordu.

Mehmet Özmen, Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in yakalandığı aracı süren şofördü.

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Anahtar Kelimeler:
İdris Naim Şahin Alihan Kuriş
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