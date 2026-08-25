Güvenpark'ta ön plandaydı! Erdem Çerçioğlu'yla ilgili ortaya çıkan detay gündem oldu

Güvenpark’ta 'gazi ve şehit yakınları adına eylem' adı altında gerçekleştirilen eylemlere katılan bazı isimlerin geçmiş faaliyetleri dikkat çekti. İncelemeye alınan isimlerden biri, İzmir Torbalı Gazi ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erdem Çerçioğlu oldu.

Çerçioğlu’nun askerlik geçmişine ilişkin kayıtlar da güvenlik birimlerinin incelemesine girdi. Kayıtlarda Çerçioğlu’nun 21 Şubat 1998 tarihinde askere sevk edildiği, Muş’taki 49. Mekanize Piyade Tugayı bünyesinde piyade onbaşı olarak görev yaptığı yer aldı.

'SİLAHLA KENDİNİSİNİ YARALADI' BİLGİSİ VAR

Edinilen bilgilere göre, askeri kayıtlarda Çerçioğlu’nun 22 Temmuz 1998 tarihinde terörle mücadele görevi sırasında “silahla kendisini yaraladığı” bilgisi yer alıyor.

Olayın ardından sağlık sürecine alınan Çerçioğlu hakkında 26 Mayıs 1999 tarihinde “askerliğe elverişli değildir” raporu düzenlendiği ve bu raporun ardından birlikten terhis edildiği belirtildi.

EYLEMLERDE EN ÖNDE YER ALDI

Teknik incelemelerde, Çerçioğlu’nun daha önce de şehit ve gazi aileleri adına gerçekleştirilen eylemlerde yer aldığı tespit edildi.

Halk TV’nin haberine göre, şehit ve gazi aileleri TSK Özdere Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı kampına alınmamalarını protesto etti.

Düzenlenen eyleme İzmir Torbalı Gazi ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği mensupları ile Dernek Başkanı Erdem Çerçioğlu da katıldı.

ASKERLİK KAYITLARI DA İNCELENDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan değerlendirmede ise Çerçioğlu’nun durumunun 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında ele alındığı ve kendisine 6’ncı derece maluliyet verildiği kaydedildi.

Güvenlik birimlerinin Güvenpark’taki eylemin organizasyonuna, eyleme katılan kişiler arasındaki bağlantılar ve katılımcıların daha önceki faaliyetlerine ilişkin incelemeleri sürüyor.