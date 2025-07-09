CHP milletvekilleri Adalet Bakanlığı'na yürüdü! ‘Erdoğan istifa’ sloganları dikkat çekti

CHP, kendilerinin yönettiği belediyelere dönük operasyonların ardından harekete geçti. Milletvekilleri bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Siyasetçiler sık sık "Erdoğan istifa", "Hak hukuk adalet", "Başkanlar gelecek, mücadele sürecek" sloganları attı.
Ana muhalefetin Türkiye haritasını kırmızıya boyadığı 31 Mart 2024 tarihinden bu yana partinin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 14 belediye başkanı tutuklandı.
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de görev yaptığı süreyi kapsayan bir 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 4 Temmuz'da cezaevine gönderildi.
Son yerel seçimde sandıktan birinci çıkan ancak şu an tutuklu bulunan belediye başkanlarının tamamı şöyle:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar,
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek,
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer,
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat,
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler
Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe
Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar
Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara
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