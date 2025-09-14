CHP'nin kritik kurultay davasına 1 gün kaldı! Davayı açan Lütfü Savaş: Kimse karışmasın

Aylardır beklenen tarih geldi çattı. Yarın CHP'nin kurultay davası görülecek. Mutlak butlan çıkacak mı? sorusu da yarın yanıt bulacak. Davadan bir gün önce davayı açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatip Karaaslan ve Yılmaz Özkanat'tan Sabah'a dikkat çeken açıklamalar geldi. Hikmet Karaaslan açıklamasında, "İmamoğlu ve ekibinin partimizi bitirmemesi için kayıtsız kalamadık ve davayı açtık." dedi.

"İKİ İHTİMALDE DE SEVİNİRİM"

Lütfü Savaş açıklamasında, "Genel Başkanımız Özgür Özel, şaibeli kurultayın şaibeli genel başkanı olarak anılıyordu. Ben de bir Cumhuriyet Halk Partili olarak partimin adı kirlenmesin, şaibeden kurtulsun, ne var ne yok ortaya çıksın diye dava açtım. Hasta olanın doktora başvurduğu gibi ben de hukuka başvurdum. Şaibe yoktur denilirse sevinirim, mutlu olurum. Şaibe vardır denirse de bunu yapanlar partiden temizlenir, yine mutlu olurum. Bu dava bizim, CHP'lilerin davasıdır. Kimse karışmasın, hukuk tecelli etsin." ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU'NA KAYITSIZ KALAMADIK"

Hatip Karaslan ise, "Ben SHP'den bu yana CHP'liyim. 38. Kurultay'dan hemen sonra şaibe kavgası başladı. Aslında ilk olarak İstanbul Kongresi'nde şaibeyi gördük. Delegeler, 'Alan aldım, veren verdim' demeye başladı. Kendi gözümle de gördüm. Bize de para teklif ettiler. İmamoğlu siyasi kariyeri için CHP'yi basamak yaptı ve partinin kimyasını bozdu. 6-7 ay aramızda kavga ettik. Genel Merkez'e sesimizi duyuramadık. Bir yol alamadık. Parayla irade satın alındı. İmamoğlu ve ekibinin partimizi bitirmemesi için kayıtsız kalamadık ve davayı açtık." dedi.

"HİÇBİR PARTİNİN YÖNLENDİRMESİ OLMADI"

Yılmaz Özkanat da sözlerinde, "Ben iyi bir CHP'li olarak parti şaibeden arınsın, bu tartışmadan kurtulsun diye dava açtım. Bu süreçte hiçbir partinin dava açmamız için telkini, tavsiyesi ya da yönlendirmesi olmadı." vurgusunu yaptı.