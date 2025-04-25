CHP'nin salı günkü grup toplantısı iptal edildi! 'Ümit Özdağ'ın yanına oturacağız'

CHP'den grup toplantısı kararı! Genel Başkan bu haftaki toplantının iptal edildiğini duyurdu. Özel, "Bu salı grup toplantısı yok, biz müsaadeliyiz. Çünkü Ümit Özdağ yargılanıyor. Gideceğiz, mahkemede Ümit Özdağ'ın yanına oturacağız." açıklamasını yaptı.

Ankara Keçiören'de konuşan Özel şu ifadeleri kullandı;

"Haftaya salı grup toplantımız var geliyorsunuz, dinliyorsunuz, bu salı biz müsaadeliyiz. Grup toplantısı yok. Niye? Çünkü Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ yargılanıyor, gideceğiz, mahkemede yanına oturacağız.

1 MAYIS KARARI

Ertesi gün Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın yargılanıyor, gideceğiz, tam arkasında duracağız. Hizmette de durmadan çalışacağız, hukuk mücadelesini de aksatmadan vereceğiz. Her hafta olduğu gibi yine Ekrem Başkanımızı, arkadaşlarımızı Silivri zindanında yalnız bırakmayacağız. Perşembe günü de 1 Mayıs'ta emekçiler hangi meydanda ise o meydanda onlarla kucaklaşacağız

MANSUR YAVAŞ: EKREM BAŞKAN'I SERBEST BIRAKIN

Burada konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, "Hukuk fakültelerinde ilk söylenen şey tutukluluk istisnadır. Masumiyet karinesi vardır. Şüphe her zaman sanık lehine yorumlanır. Bu, bütün dünya hukuklarında böyledir. Tutukluluk en son uygulanması gereken bir şeydir. Fakat görüyoruz ki önce tutuklayıp sonra delil bulmaya çalışıyorlar. Bu hukukun temel evrensel ilkelerine aykırı. Ekrem Başkan'ı ve seçilmiş belediye başkanlarını derhal serbest bırakın" şeklinde konuştu.