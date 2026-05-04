HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

CHP yeni yol haritasını belirledi! Özel duyurdu: "En iyi savunma hücumdur"

CHP'de yeni strateji belirlendi. CHP lideri Özgür Özel yaptığı açıklamada, "En iyi savunma hücumdur arkadaşlar. CHP tüm kadrolarıyla birlikte, seçim gününe kadar sahaya çıkıyor" dedi.

CHP yeni yol haritasını belirledi! Özel duyurdu: "En iyi savunma hücumdur"
Melih Kadir Yılmaz

CHP'nin üst kademesi Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısında bir araya geldi. Toplantının ardından CHP lideri Özgür Özel kameralar karşısına geçti.

"EN İYİ SAVUNMA HÜCUMDUR"

Partinin stratejisiyle ilgili olarak yeni kararlar aldıklarını aktaran Özel, "Partimizin stratejisini belirlemek için şimdiye kadar yaptığımız toplantılarda bundan sonra ne olacak, nasıl mücadele verilecek sorularına yanıt aradık. Buna çokça kullanılan bir yanıtımız var: En iyi savunma hücumdur arkadaşlar" dedi.

CHP yeni yol haritasını belirledi! Özel duyurdu: "En iyi savunma hücumdur" 1

"CHP TÜM KADROLARIYLA SAHAYA ÇIKIYOR"

Özel açıklamasının devamın ise "Bugünden sonra CHP, ona bu kötülüğü yapanları değiştirmek, iktidar olmak, adaleti getirmek için savunmadan hücuma çıkıyor, sahaya gidiyor ve orada ülkenin kronikleşmiş sorunlarına hangi çözümleri üreteceğini, bu ülkeyi nasıl yöneteceğini anlatacak" ifadelerini kullandı.

Özel açıklamalarından öne çıkan başlıklar ise şu şekilde:

"CHP tüm kadrolarıyla birlikte, seçim gününe kadar sahaya çıkıyor. Bugün Türkiye'de CHP örgütü, cumhurbaşkanı aday ofisindeki politika kurulu başkanları, il-ilçe başkanları, sandık görevlileri sokağa çıkıyorlar ve ıslak imzalı tutanakları almadan geri dönmeyecekler. Seçim çalışmaları bundan sonra yeni bir evreye girmiştir ve bu işin son günü seçimi kazandığımız gündür. O güne kadar durmadan çalışacaklar.

Merkezi düzeyde dört koldan sahadayız. MYK, PM, Cumhurbaşkanı aday ofisi ve milletvekillerimiz, ayrınca il ve ilçelerde görevlilerimiz, kadın kollarımız ve sandık görevlilerimiz sahada olacaklar.

"HEDEFİMİZ 186 BİNDİR"

106 bin sandık görevlisi, o gün oy kullanacak, sandıklarındaki seçmenlerle birebir görüşmeye, göz hizasından iletişim kurmaya, onların elini sıkmaya, onları tanımaya ve onlarla birlikte olmaya başlıyor. Rakam 4 Mayıs 2026 itibarıyla 106 bindir. Ellerindeki benim sandığım programı ve saha ziyaretlerine bu sabah çıkmaya hazır olduklarını bildirdiler. Hedefimiz 186 bindir ve iki ay içinde buna ulaşmayı hedefliyoruz"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balıkesir’de 12 şüpheli tutuklandıBalıkesir’de 12 şüpheli tutuklandı
Van Gölü’ne uçan otomobildeki 1 kişi yaralandıVan Gölü’ne uçan otomobildeki 1 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Tüm ülke Arda Turan'ı konuşuyor! İnanılmazı başardı: Artık neredeyse şampiyon

Tüm ülke Arda Turan'ı konuşuyor! İnanılmazı başardı: Artık neredeyse şampiyon

Apar topar hastaneye kaldırıldı! "Kanama durmadı"

Apar topar hastaneye kaldırıldı! "Kanama durmadı"

Memur ve emekli için zamlı maaş tablosu ortaya çıktı!

Memur ve emekli için zamlı maaş tablosu ortaya çıktı!

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.