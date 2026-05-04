CHP yeni yol haritasını belirledi! Özel duyurdu: "En iyi savunma hücumdur"

CHP'nin üst kademesi Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısında bir araya geldi. Toplantının ardından CHP lideri Özgür Özel kameralar karşısına geçti.

"EN İYİ SAVUNMA HÜCUMDUR"

Partinin stratejisiyle ilgili olarak yeni kararlar aldıklarını aktaran Özel, "Partimizin stratejisini belirlemek için şimdiye kadar yaptığımız toplantılarda bundan sonra ne olacak, nasıl mücadele verilecek sorularına yanıt aradık. Buna çokça kullanılan bir yanıtımız var: En iyi savunma hücumdur arkadaşlar" dedi.

"CHP TÜM KADROLARIYLA SAHAYA ÇIKIYOR"

Özel açıklamasının devamın ise "Bugünden sonra CHP, ona bu kötülüğü yapanları değiştirmek, iktidar olmak, adaleti getirmek için savunmadan hücuma çıkıyor, sahaya gidiyor ve orada ülkenin kronikleşmiş sorunlarına hangi çözümleri üreteceğini, bu ülkeyi nasıl yöneteceğini anlatacak" ifadelerini kullandı.

Özel açıklamalarından öne çıkan başlıklar ise şu şekilde:



"CHP tüm kadrolarıyla birlikte, seçim gününe kadar sahaya çıkıyor. Bugün Türkiye'de CHP örgütü, cumhurbaşkanı aday ofisindeki politika kurulu başkanları, il-ilçe başkanları, sandık görevlileri sokağa çıkıyorlar ve ıslak imzalı tutanakları almadan geri dönmeyecekler. Seçim çalışmaları bundan sonra yeni bir evreye girmiştir ve bu işin son günü seçimi kazandığımız gündür. O güne kadar durmadan çalışacaklar.

Merkezi düzeyde dört koldan sahadayız. MYK, PM, Cumhurbaşkanı aday ofisi ve milletvekillerimiz, ayrınca il ve ilçelerde görevlilerimiz, kadın kollarımız ve sandık görevlilerimiz sahada olacaklar.

"HEDEFİMİZ 186 BİNDİR"

106 bin sandık görevlisi, o gün oy kullanacak, sandıklarındaki seçmenlerle birebir görüşmeye, göz hizasından iletişim kurmaya, onların elini sıkmaya, onları tanımaya ve onlarla birlikte olmaya başlıyor. Rakam 4 Mayıs 2026 itibarıyla 106 bindir. Ellerindeki benim sandığım programı ve saha ziyaretlerine bu sabah çıkmaya hazır olduklarını bildirdiler. Hedefimiz 186 bindir ve iki ay içinde buna ulaşmayı hedefliyoruz"