Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı: 'Orada tanışıp ilişki yaşanmış olabilir'

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Cihan Şensözlü'nün ifadesine ulaşıldı. Şensözlü, Kasım Garipoğlu'nun partilerinde uyuşturucu kullanılmış olabileceğini, orada insanların cinsel ilişkiye girmiş olabileceğini ve o partilere kimlerin gittiğini bildiğini anlattı. Şensözlü ayrıca Katar'da gözaltına alınma nedenini de açıkladı.

Ufuk Dağ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu operasyonu kapsamında geçtiğimiz günlerde tutuklanan Cihanna lakaplı Cihan Şensözlü’nün savcılık ifadesi ilk kez ortaya çıktı. Şensözlü uyuşturucuyla ilgisi olmayıp fuhşa teşvikte bulunmadığını belirtse de Kasım Garipoğlu'nun partileriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında “Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek” tutuklanan Cihan Şensözlü’nün ifadesi ortaya çıktı.

Halk TV'de yer alan habere göre Şensözlü şu ifadeleri kullandı;

"Köşe yazarı olmamdan dolayı yurt dışına, davet, mekan açılışı, otel açılışına gittiğim doğrudur. Ben hiçbir şekilde tanımış olduğum ünlü camiasındaki kimseyi para karşılığı bir amaç için hediye, değerli eşya, mücevherat alarak başka bir erkekle tanışmasına aracılık etmedim.

"UYUŞTURUCUYLA BİR İLGİM YOK"

Kimseyi fuhşa teşvik etmedim. Bunun yolunu kolaylaştırmadım, aracılıkta bulunmadım.

İş adamlarından ya da ünlülerden tarafıma beni bir kadınla tanıştır şeklinde teklif içeren bir mesaj gelmemiştir geldiyse de şaka amaçlı gelmiştir. Fuhşa teşvik etmedim. After partilere gitmem. Uyuşturucu ile ilgili bilgim yok.

Ben Dubai’de herhangi bir şekilde yakalaması olan kimseyle görüşmedim . Bu kişilerden bilgi getirmedim. Hediye eşya almadım.

Katar'da üç dört hafta önce gözaltına alınma nedenim kesinlikle fuhuş yahut kıyafetimden dolayı değil. Eğlence için mekana girerken dört tane sivil polis yanıma geldi çantanın sadece kadınlar tarafından kullanıldığını ifade etmesinden dolayı alınıp bırakıldım.

KASIM GARİPOĞLU'NUN PARTİLERİ

Kasım Garipoğlu isimli iş adamını camiada herkes tanır. Sık sık parti düzenler. Bu partilere kimlerin gittiğini biliyorum.
Partilerde uyuşturucu kullanılmış olabilir. Doğrudan görgüm yoktur. Bu partiler sonunda kız getiren yahut orada tanışıp seks yapılmış olabilir. Partilerin içerikleri hakkında daha sonra ayrıntılı hatırladıklarımı anlatmak isterim. Mehmet Ali Gül yurt dışından yabancı arkadaşlarını getirip ivent organizasyonu yapan kişidir.’"

