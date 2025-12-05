Tarihçesi milattan önceye dayanan çikolata, Olmeklerden meydana gelen bir grubun Mezoamerika’da yetiştirdikleri kakao ağacı ile ilişkilendirilmektedir. Mayaların bir hayvanın bu ağaç üzerinden bir meyve koparttığına tanık olmuşlardır ve çikolatanın keşfinin bu şekilde başladığı tahmin edilmektedir. Amerikan yerlilerine göre ise bu bitki onlara tüyleri olan bir yılan tarafından hediye edilmiştir. Zaman içinde Mayaların bu meyvenin çekirdeklerini nasıl kullanacaklarını bulmaları çikolatanın bugünkü haline gelmesinde atılan önemli bir adım olmuştur.

Mayaların ilk önce bu meyvenin çekirdeğinden çeşitli işlemler sonrasında bir içecek ürettikleri bilinmektedir. Bu içecek sadece kraliyet ailesine sunulmuştur ve onlara uygun görülmüştür. Sıradan kabul edilen insanlar bu içeceği çok nadir olarak ve çok özel durumlarda içebilmişlerdir. Aztekler bu içeceği başka malzemeler katarak içerken İspanyollar içeceğe mısır unu, biber ve farklı başka baharatlar katarak tüketmişlerdir.

Çikolataların üzerinde neden bazen beyaz lekeler oluşur?

Bitter, pralin, beyaz, dolgulu, sütlü, ruby gibi çeşitleri olan çikolata bir raf ömrüne sahiptir. Ancak genel olarak birçok hızlı bozulan gıdaya göre çok daha dayanıklıdır ve çok daha uzun süre durabilir. Isıya, ışığa, farklı sıcaklık değişimlerine maruz kalması çikolatanın ömrünü kısaltabilir ve dokusunda tadında genel kalitesinde bazı olumsuz değişikliklerine neden olabilir. Bazen de çikolatalar üzerinde türü her ne olursa olsun beyaz lekeler meydana gelebilmektedir. Bu şekilde görünen bir çikolatayı tüketmek tedirgin edici olduğu için bozulduğu varsayılarak atılır.

Her ne kadar çikolataların ömrü çok uzun olsa da bazen üzerinde görülen beyaz lekeler ya da benekler rahatsız edici olabilmektedir. Bu tür bir değişime uğramış olan çikolatanın tüketilmesi genel olarak doğru kabul edilmez. Genel olarak çikolatalar rafta ya da buzdolabında uzun süre beklediği zaman üzerinde bu beyaz lekeler oluşabilmektedir.

Çikolataların uğradığı bu değişiklik birçok nedene bağlıdır. Kakao yağı, çikolata türü ne olursa olsun soğukta ve sıcakta tutulduğu zaman meydana çıkar. Kakaonun ortaya çıkması da çikolataların üzerinde görüntülenen beyaz lekelerin başat nedenidir. Beyaz lekeler ya da noktacıkları çikolatanın tadında da değişikliğe neden olmaktadır. Ancak bu tehlikeli bir durum olduğu anlamına gelmemektedir.

Çikolataların yüzey kısmında meydana gelen beyazlaşma genel olarak yağ çiçeklenmesi ya da şeker çiçeklenmesi olarak bilinmekte olan fiziksel ve kimyasal süreçlerin sonucunda meydana gelmektedir. Bu beyazlaşma çikolatanın bozulması şeklinde açıklanır ama sadece görüntüde değişiklik olur. Tadı çok fazla değişmez.

Çikolatanın kaynağında olan kakaoda lif ve yağ bulunmaktadır. Lifler çikolataya tadını ve rengini verir. Aynı zamanda yağ aromasını arttırır ve çikolata bu sayede ağızda eriyebilen bir kıvama ulaşır. Üzerinde beyaz benekler oluşan çikolata bozulmuş ya da çürümüş değildir. tüketilmesinde bir sakınca görülmemektedir ancak görüntüsü can sıkabilir.

Satın alınarak evde dolapta saklanan çikolatalar kısa süre içinde beyaz lekelerle şekil değişikliğine uğrayabilir. Bu durum son derece normaldir ve çikolatanın bozulduğu anlamına gelmez. Çünkü sadece kakaonun yağı ortaya çıkmış demektir. Tüketilmesinde uzmanlarca da bir sakınca görülmemektedir.

Beyaz lekeler oluşmuş olan çikolataları canlandırmak çok basittir. Örnek olarak bu şekilde deformasyona uğramış olan çikolata mikrodalgaya konarak ısıtıldıktan sonra tüketilebilir. Çünkü ısıya maruz kalan beyaz lekeler gidecek ve çikolata yeniden eski görüntüsüne dönecektir.