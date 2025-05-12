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Çıldır Gölü’ndeki buz tabakası tamamen çözüldü

Doğu Anadolu’nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü’nün yüzeyindeki buz tabakası tamamen çözüldü.

Çıldır Gölü’ndeki buz tabakası tamamen çözüldü

Kış aylarında turistlerin sıkça tercih ettiği, 123 kilometrekare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesinin ikinci büyük gölü olan ve yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü’ndeki buz tabakası, havaların ısınmasıyla tamamen çözüldü.

Deniz seviyesinden bin 959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü’nde kış mevsiminde oluşan yaklaşık bir metre kalınlığındaki buz tabakası, sağanak yağışlar ve hava sıcaklığının artmasıyla çözüldü.

Çıldır Gölü’nün tamamen çözüldüğünü söyleyen Kartal Gobuk, ’’Kış aylarında atlı kızaklar, Eskimo usulü balık avının yapıldığı Çıldır Gölü şu anda tamamen çözüldü ve gölün etrafı tamamen yeşerdi. Çıldır Gölü kışın ayrı yazın ayrı bir güzelliğe bürünüyor’’ dedi.

Yüzeyindeki buzun tamamen çözüldüğü göl, yaz sezonunda da yeşil çevresiyle doğa tutkunlarını ağırlayacak.

(İHA)

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Çıldır
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