HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Cimnastikçiler analig yolcusu

Erzurum Gençlik Spor Kulübü cimnastikçileri Trabzon’da yapılacak olan ANALİG Bölge Birinciliği yarışmaları için yola çıkıyor.

Cimnastikçiler analig yolcusu

Erzurum Gençlik Spor Kulübü cimnastikçileri Trabzon’da yapılacak olan ANALİG Bölge Birinciliği yarışmaları için yola çıkıyor. Spor Hizmetleri Müdürü ve Erzurum Gençlik Spor Kulübü Başkanı Erdoğan Dönmez, antrenör ve sporculara başarı diledi.

Erzurum’da ‘Uçan Kelebekler’ olarak anılan cimnastikçiler yeni bir hedefe odaklandılar. Erzurum Gençlik Spor Kulübü Cimnastikçileri ve GSİM Antrenörleri Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez’i ANALİG müsabakaları öncesinde ziyaret ettiler. Antrenörler Arif İlhan, Tarkan Girgin, Kader Özvezneci, Yusuf Önler ve sporcularla toplantı yapan Dönmez, Trabzon yolculuğu öncesinde kendilerine başarı dileklerini iletti. Dönmez, sporcuların yanı sıra velileri ile de yakından ilgilendi. Bireysel spor antrenman salonları ile cimnastik branşına da önemli bir ivme kazandırdıklarını ifade eden Dönmez, "Kulübümüzün Onursal Başkanı ve İl Müdürümüz Levent Çakmur’un destekleri ile her branşta önemli bir kurumsal kimlik yakaladık. Erzurum Gençlik Spor Kulübü olarak 19+1 kişilik minibüsümüz ve 10+1 aracımız olmak üzere iki ayrı aracımızla artık sporcularımıza hizmet ediyoruz. Kafilelerimizi kulübümüzün araçları ile deplasmanlara gönderebiliyoruz. Modern antrenman salonlarımızda antrenman yapan sporcularımızdan başarı ve madalya bekliyoruz. Cimnastikçilerimiz de disiplinli ve özverili şekilde ANALİG müsabakalarına hazırlandılar. İnanıyorum ki, antrenörlerimiz ve kulübümüzün sporcuları, Trabzon’da yapılacak olan ANALİG Bölge Şampiyonasından tur atlayarak ilimize dönecekler. Kendilerine güvenimiz tam" diye konuştu.

Cimnastik antrenörleri de Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez’in kendileri için oluşturduğu müthiş çalışma ortamında antrenman yaparak müsabakalara hazırlandıklarını ifade ederek, "İl Müdürümüze ve hizmet müdürümüze teşekkür ediyoruz. Müdürlerimizi ve şehrimizi ANALİG’de mahcup etmemek için elimizden geleni yapacağız. Trabzon’dan Türkiye Yarı Finallerine katılma hakkı elde ederek döneceğiz" şeklinde konuştular.

Cimnastikçiler analig yolcusu 1

Cimnastikçiler analig yolcusu 2

Cimnastikçiler analig yolcusu 3

Cimnastikçiler analig yolcusu 4
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Moloz yığını altında kalan yavru kedi kurtarıldıMoloz yığını altında kalan yavru kedi kurtarıldı
Muharrem ayında paylaşmanın bereketi 22 ile ulaşıyorMuharrem ayında paylaşmanın bereketi 22 ile ulaşıyor

Anahtar Kelimeler:
Erzurum yaşam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro Başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro Başkanı dahil 12 avukata gözaltı

'Barbie bebeğe' benzetilmişti! Kaymakam Tuğçe Orhan'a yeni görev

'Barbie bebeğe' benzetilmişti! Kaymakam Tuğçe Orhan'a yeni görev

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

Yakın dostundan kahreden sözler! "Ölürsem bu şarkı..."

Yakın dostundan kahreden sözler! "Ölürsem bu şarkı..."

BDDK izin verdi: Yeni banka kuruluyor

BDDK izin verdi: Yeni banka kuruluyor

Motorine bir indirim daha geldi: 17 Haziran akaryakıt fiyatları

Motorine bir indirim daha geldi: 17 Haziran akaryakıt fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.