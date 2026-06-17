Cimnastikçiler analig yolcusu

Erzurum Gençlik Spor Kulübü cimnastikçileri Trabzon’da yapılacak olan ANALİG Bölge Birinciliği yarışmaları için yola çıkıyor. Spor Hizmetleri Müdürü ve Erzurum Gençlik Spor Kulübü Başkanı Erdoğan Dönmez, antrenör ve sporculara başarı diledi.

Erzurum’da ‘Uçan Kelebekler’ olarak anılan cimnastikçiler yeni bir hedefe odaklandılar. Erzurum Gençlik Spor Kulübü Cimnastikçileri ve GSİM Antrenörleri Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez’i ANALİG müsabakaları öncesinde ziyaret ettiler. Antrenörler Arif İlhan, Tarkan Girgin, Kader Özvezneci, Yusuf Önler ve sporcularla toplantı yapan Dönmez, Trabzon yolculuğu öncesinde kendilerine başarı dileklerini iletti. Dönmez, sporcuların yanı sıra velileri ile de yakından ilgilendi. Bireysel spor antrenman salonları ile cimnastik branşına da önemli bir ivme kazandırdıklarını ifade eden Dönmez, "Kulübümüzün Onursal Başkanı ve İl Müdürümüz Levent Çakmur’un destekleri ile her branşta önemli bir kurumsal kimlik yakaladık. Erzurum Gençlik Spor Kulübü olarak 19+1 kişilik minibüsümüz ve 10+1 aracımız olmak üzere iki ayrı aracımızla artık sporcularımıza hizmet ediyoruz. Kafilelerimizi kulübümüzün araçları ile deplasmanlara gönderebiliyoruz. Modern antrenman salonlarımızda antrenman yapan sporcularımızdan başarı ve madalya bekliyoruz. Cimnastikçilerimiz de disiplinli ve özverili şekilde ANALİG müsabakalarına hazırlandılar. İnanıyorum ki, antrenörlerimiz ve kulübümüzün sporcuları, Trabzon’da yapılacak olan ANALİG Bölge Şampiyonasından tur atlayarak ilimize dönecekler. Kendilerine güvenimiz tam" diye konuştu.

Cimnastik antrenörleri de Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez’in kendileri için oluşturduğu müthiş çalışma ortamında antrenman yaparak müsabakalara hazırlandıklarını ifade ederek, "İl Müdürümüze ve hizmet müdürümüze teşekkür ediyoruz. Müdürlerimizi ve şehrimizi ANALİG’de mahcup etmemek için elimizden geleni yapacağız. Trabzon’dan Türkiye Yarı Finallerine katılma hakkı elde ederek döneceğiz" şeklinde konuştular.



Kaynak: İHA