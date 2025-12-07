Çin'de yaklaşık 200 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izleri bulundu

Xinhua ajansının haberine göre, Sıçuan eyaletinde yürüyüş yapan bir kişi, dinozorlara ait ayak izlerini fark etti ve durumu yetkililere bildirdi.

Çin Jeoloji Bilimleri Üniversitesinden Xing Lida liderliğindeki araştırma ekibi, ayak izlerinin 20'den fazla dinozor ve diğer omurgalı canlılara ait olduğunu doğruladı.

Xing, etçil dinozorların bıraktığı farklı boyutlardaki ayak izlerinin yanı sıra, insan eline benzeyen izler de bulduklarını ifade etti.

Ayak izlerinin büyük ölçüde korunduğunu aktaran Xing, dinozorların bölgede uzun süre yaşadığını tahmin ediyor.

Araştırmacılar, izlerin yaklaşık 200 milyon yıl öncesine ait olduğunu düşünüyor.Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır