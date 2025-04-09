Çin'den Trump'a vergi misillemesi! Çin, ABD mallarına yüzde 84 vergi uygulayacağını açıkladı

Son dakika haberi… Çin, ABD'yle tırmanan ticaret geriliminde, ABD’den ithal ürünlere uyguladığı vergiyi yüzde 84'e yükselteceğini ilan etti. ABD Başkanı Trump ise Çin’e yüzde 104’lük ek vergi uygulayacağını paylaşmıştı.
ABD’nin ek vergileri bugün itibarıyla yürürlüğe girecekken, Çin’in yeni vergi tarifesi ise yarın yürürlüğe girecek.
Çin, Trump'ın ilk açıklamasında yüzde 34'lük vergi dilimi arasında biliniyordu. Çin buna karşı ABD'ye aynı oranda gümrük tarifesi uygulayacağını açıklayınca, ABD'de misilleme olarak vergi yüzdesini Çin aleyhine yüzde 104 yaptı.
ABD'nin uygulamaya başladığı yüzde 104'lük vergiye karşılık Çin de yeni adımı attı.
Çin Maliye Bakanlığı, ABD mallarına yüzde 84 ek gümrük vergisi getireceğini duyurdu.
Tarife önlemleri yarından itibaren geçerli olacak.
Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump, farklı ülkeler ile gümrük tarifeleri konusunda masaya oturabileceklerini ancak Çin ile herhangi bir müzakerenin yapılmayacağını açıklamıştı.
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