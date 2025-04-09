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Çin'den Trump'a vergi misillemesi! Çin, ABD mallarına yüzde 84 vergi uygulayacağını açıkladı

Çin ile ABD arasında süren ticaret savaşı tüm dünya piyasalarını derinden sarsmaya devam ederken son hamle Çin’den geldi. Çin yaptığı son dakika açıklamasıyla ABD mallarına yüzde 84 vergi uygulayacağını duyurdu.

Çin'den Trump'a vergi misillemesi! Çin, ABD mallarına yüzde 84 vergi uygulayacağını açıkladı

Son dakika haberi… Çin, ABD'yle tırmanan ticaret geriliminde, ABD’den ithal ürünlere uyguladığı vergiyi yüzde 84'e yükselteceğini ilan etti. ABD Başkanı Trump ise Çin’e yüzde 104’lük ek vergi uygulayacağını paylaşmıştı.

YARIN BAŞLAYACAK

ABD’nin ek vergileri bugün itibarıyla yürürlüğe girecekken, Çin’in yeni vergi tarifesi ise yarın yürürlüğe girecek.

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KARŞILIKLI VERGİ TARİFESİNİ ARTIRDILAR

Çin, Trump'ın ilk açıklamasında yüzde 34'lük vergi dilimi arasında biliniyordu. Çin buna karşı ABD'ye aynı oranda gümrük tarifesi uygulayacağını açıklayınca, ABD'de misilleme olarak vergi yüzdesini Çin aleyhine yüzde 104 yaptı.

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ÇİN'DEN YENİ MİSİLLEME: YÜZDE 84

ABD'nin uygulamaya başladığı yüzde 104'lük vergiye karşılık Çin de yeni adımı attı.

Çin Maliye Bakanlığı, ABD mallarına yüzde 84 ek gümrük vergisi getireceğini duyurdu.

Tarife önlemleri yarından itibaren geçerli olacak.

TRUMP, MÜZAKERE KAPILARINI KAPATTI

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump, farklı ülkeler ile gümrük tarifeleri konusunda masaya oturabileceklerini ancak Çin ile herhangi bir müzakerenin yapılmayacağını açıklamıştı.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin vergi abd
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