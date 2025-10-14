Çin Devlet Başkanı Şi, Sri Lanka Başbakanı Amarasuriya ile görüştü

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, görüşmede, ülkesinin Sri Lanka ile geleneksel dostluğu ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini sürdürerek ortak geleceği paylaşan Çin-Sri Lanka topluluğunu birlikte inşa etmeyi istediğini belirtti.

Sri Lanka ile Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki işbirliğini güçlendireceklerinin altını çizen Şi, liman ekonomisi, modern tarım, dijital ekonomi, yeşil ekonomi ve turizm alanlarında da işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Şi, iki ülkenin güvenlik ve kanun koruma alanlarında işbirliğini artırarak yasa dışı kumar, dolandırıcılık ve diğer sınır aşan suçlarla birlikte mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

Çin lideri, iki ülkenin Birleşmiş Milletler gibi çok taraflı çerçevelerde eş güdümü ve işbirliğini artırarak, "Küresel Güney"in ortak çıkarlarını birlikte savunma çağrısında bulundu.

Konuk Başbakan Amarasuriya'nın da ülkesinin "Kuşak ve Yol" işbirliğini desteklediğini ve bu alanda Çin ile kalkınmaya dönük yeni işbirliklerine hazır olduğunu kaydetti.

Amarasuriya, bugünün dünyasında uluslararası ortamın içinde bulunduğu çalkantılı manzarada Çin'in önerdiği Küresel Kalkınma, Küresel Güvenlik, Küresel Uygarlık ve Küresel Yönetim girişimlerini değerli gördüklerini, bunların uygulanmasını destekleyerek, "Küresel Güney"in çıkarlarını birlikte savunmayı istediklerini söyledi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır