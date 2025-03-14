Çin İran nükleer sorununun çözümü için önerilerini sıraladı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran nükleer sorununu ele almak üzere, Pekin'de bugün düzenlenen Çin-Rusya-İran görüşmesine katılan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi’yle bir araya geldi.

Wang Yi görüşmede İran nükleer sorununun çözümü için Çin tarafından ileri sürülen 5 maddelik öneriyi şöyle sıraladı:

-Anlaşmazlıkların diplomatik yollarla barışçıl bir şekilde çözülmesine bağlı kalınarak, kuvvet kullanımına ve yasa dışı yaptırımlara başvurulmasına karşı çıkılması

-Hak ve sorumluluklar arasında denge sağlanmasına bağlı kalınarak, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ile nükleer enerjinin barışçıl kullanımı arasında eşgüdüm sağlanması

-Kapsamlı Ortak Eylem Planı çerçevesinde yeni mutabakata varılmasına bağlı kalınması

-Diyalog ve iş birliğine bağlı kalınarak, BM Güvenlik Konseyi'ni soruna müdahale etmeye zorlama girişimlerine karşı çıkılması

-Adım adım ve karşılıklılık ilkesine bağlı kalınarak istişare yoluyla fikir birliğine varılmasıBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır