Cinayet anı kamerada! 'Ne bakıyorsun?' diye başladı, silahını peş peşe ateşledi...

Kars'taki dehşete düşüren olan 6 Nisan tarihinde akşam saatlerinde Kağızman ilçesinde bir kafeteryada meydana geldi. Kafeteryada oturan Uzman Çavuş Selman K. ile elektrik personeli olduğu belirtilen 32 yaşındaki Yakup Aydın arasında iddiaya göre 'Ne bakıyorsun?' sözünün ardından tartışması çıktı.

Tartışmanın büyümesi ardından Selman K. beylik tabancasıyla herkesin gözü önünde Yakup Aydın’a art arda ateş etti.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Vücudunun farklı yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan ve yakın zamanda evlendiği öğrenilen Aydın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Aydın'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, beylik tabancasıyla birlikte gözaltına alınan Selman K., polis merkezine götürüldü.

CİNAYET ANI KAMERADA

Öte yandan cinayet anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Yan masada oturan Selman K.'nın bir süre sonra Yakup Aydın'ın yanına gelerek tartışmaya başladığı ardından da silahını çıkararak peş peşe ateş ettiği görülüyor.

Etraftakilerin çığlıkları da kameralara yansıdı.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından güvenlik gerekçesiyle Kars Adliyesi’ne sevk edilen Uzman Çavuş Selman K., savcılıkta susma hakkını kullandı.

'Kasten öldürme' suçundan mahkemeye sevk edilen Selman K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CENAZESİ AİLESİ TARAFINDAN TESLİM ALINDI

Harakani Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Yakup Aydın’ın cenazesi, yakınları tarafından alınarak ilçeye bağlı Ortaköy’e götürüldü.

Aydın, ailesi ve sevenlerinin de katılımıyla toprağa verildi.

Kars Valisi Ziya Polat ve AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Yakup Aydın’ın babası Ortaköy Köyü Muhtarı Mehmet Aydın'a taziye ziyaretinde bulunup, başsağlığı dileklerini iletti.