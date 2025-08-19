HABER

Cinayetin izleri: İnsan kafatası, kıyafetler ve ilaç kutuları... Kayıp olarak aranıyordu mısır tarlasından kemikleri çıktı!

Düzce'de çalışmak için mısır tarlasına gelen çiftçi, insan kafatası ve kemikleri buldu. Bunun üzerine jandarma ekiplerine haber veren çiftçinin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler yaptıkları detaylı çalışma ila bulunan kemiklerin Samsun'da kayıp olan bir kişiye ait olduğunu belirledi.

Çiğdem Sevinç

Olay; Düzce'de Merkeze bağlı Konaklı Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre mısır tarlasına mahsule bakmak için gelen çiftçi yerde insan kafatası, kemikleri, kıyafetleri ve ilaç kutularını görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgeyi güvenlik şeridine alarak detaylı çalışma başlattı.

KAYIP OLARAK ARANIYORDU

Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda kıyafetlerinden çıkan kimlik ile kemik parçalarının Samsun ili Bafra ilçesinde kayıp kaydı bulunan 66 yaşındaki Cafer Ak isimli şahsa ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili olarak Düzce Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikat başlatılırken kemik parçaları DNA için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

(İHA)

