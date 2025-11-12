HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çine’deki hırsızlık olayı şüphelileri yakalandı: 14 gözaltı

Aydın’ın Çine ilçesindeki bir maden işletmesinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili yapılan çalışma kapsamında 3’ü Aydın’da 11’i Denizli’de olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çine’deki hırsızlık olayı şüphelileri yakalandı: 14 gözaltı

Olay, geçtiğimiz günlerde Yolboyu Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre maden işletmesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kasa hırsızlığı meydana geldi. Olayın ardından şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili kamera görüntüleri ve dijital materyalleri inceleyen jandarma ekipleri, olaya karışan şahısları tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, 3 şüpheliyi Aydın’da, Denizli İl Jandarma Komutanlığı’nın işbirliğiyle de 11 şüpheliyi Denizli’de yakaladı.
Yakalanarak gözaltına alınan toplam 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, adli makamlara sevk edilen ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan 2 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptıTSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptı
Fırından para çalan iki şüpheli tutuklandıFırından para çalan iki şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.