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"Çinli askerlerin Ukrayna'da savaştığı" iddialarına Rusya'dan yalanlama

Rusya, orduda Ukraynalılara karşı savaşan Çin vatandaşlarının bulunduğuna yönelik iddiaları yalanladı. ABD'li yetkililer ise Rus ordusunda "Çinli paralı askerler" bulunduğunu söyledi.

"Çinli askerlerin Ukrayna'da savaştığı" iddialarına Rusya'dan yalanlama

Rusya'dan Çin vatandaşlarının Ukrayna'da savaştığına ilişkin iddialara açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, "Kibarca söylemek gerekirse gerçeklikten bu kadar uzak bir şey olamaz. Çin'in Ukrayna'da çözüm konusundaki tutumu oldukça dengeli ve bunun için dostlarımıza minnettarız" ifadesini kullandı.

Reuters haber ajansının 2 ABD'li yetkiliye ve Batılı eski bir istihbarat yetkilisine dayandırdığı haberde, Ukrayna'ya karşı Rus ordusunda savaşan yaklaşık 200 Çin vatandaşının, Çin hükümetiyle bağlantısı olmayan "paralı askerler" olduğu belirtildi. ABD'li yetkililer, Çinli askerlerin asgari düzeyde eğitim almış gibi göründüğünü ve Rusya'nın askeri operasyonları üzerinde dikkate alınacak bir etkiye sahip olmadıklarını ifade etti. Ancak ismi açıklanmayan istihbarat yetkilisi ise savaş taktiklerini gözlemlemek amacıyla Rusya'ya ait mevzilere yakın noktada Pekin'in onayını alan Çinli askeri yetkililer bulunduğunu söyledi.

ÇİN DE İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 8 Nisan'da Ukrayna'ya karşı Rus ordusunda savaşan 2 Çin vatandaşının esir alındığını duyurmuş, 9 Nisan'da ise Rus ordusunda 155 Çin vatandaşının savaştığını iddia etmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian ise Zelenskiy'nin açıklamasının "temelsiz" olduğunu ifade etmişti. Lin, Çin hükümetinin vatandaşlarından her zaman silahlı çatışma bölgelerinden uzak durmalarını ve "özellikle herhangi bir tarafın askeri operasyonlarına katılmaktan kaçınmalarını" istediğini vurgulamıştı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin Rusya Ukrayna
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