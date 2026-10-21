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Her şeyi Çinlilerin 'Türk bayraklı' paylaşımı başlattı! X'teki Türk-Çin kavgası dünyanın gündeminde

Sosyal medya platformu X'te Türk ve Çinli kullanıcılar arasında başlayan atışma kısa sürede büyüdü. Türk bayrağını Sünger Bob'un Patrick karakterine benzeten bir görsel tartışmanın fitilini ateşlerken, karşılıklı paylaşımlar Çin Seddi, tarihî olaylar ve ekonomik göndermelere kadar uzandı. Japon ve Tayvanlı kullanıcılar da tartışmaya Türk kullanıcıların yanında dahil oldu.

Her şeyi Çinlilerin 'Türk bayraklı' paylaşımı başlattı! X'teki Türk-Çin kavgası dünyanın gündeminde

Sosyal medya platformu X, son günlerde Türk ve Çinli kullanıcılar arasında yaşanan dikkat çekici atışmalara sahne oldu. İlk olarak Türk bayrağı üzerinden yapılan bir paylaşımla gündeme gelen tartışma, kısa sürede karşılıklı esprilerin ve tarihî göndermelerin yarıştığı bir sosyal medya savaşına dönüştü.

Her şeyi Çinlilerin Türk bayraklı paylaşımı başlattı! X teki Türk-Çin kavgası dünyanın gündeminde 1

TARTIŞMA TÜRK BAYRAĞI ÜZERİNDEN BAŞLADI

19 Ekim'de gündeme gelen tartışmanın öne çıkan paylaşımlarından birinde, Çinli bir kullanıcı Türk bayrağının yanına Sünger Bob çizgi filmindeki Patrick karakterinin paraşütle süzüldüğü bir görseli yerleştirdi. Kullanıcı, görseli Türk bayrağının tasarımına ilişkin bir soruyla paylaştı.

Her şeyi Çinlilerin Türk bayraklı paylaşımı başlattı! X teki Türk-Çin kavgası dünyanın gündeminde 2

Söz konusu paylaşım, Türk kullanıcıların tepkisini çekti. Ancak karşılıklar yalnızca itirazlarla sınırlı kalmadı. Türk kullanıcılar da mizahi paylaşımlarla karşılık verirken tartışmanın merkezine bu kez Çin Seddi yerleşti.

Her şeyi Çinlilerin Türk bayraklı paylaşımı başlattı! X teki Türk-Çin kavgası dünyanın gündeminde 3

ÇİN SEDDİ ÜZERİNDEN KARŞILIK VERDİLER

Türk kullanıcıların en çok başvurduğu göndermelerden biri, Çin Seddi'nin Türklerden korkulduğu için inşa edildiği yönündeki espriler oldu. Tarihî yapı üzerinden yapılan paylaşımlar, karşılıklı atışmanın en dikkat çeken başlıklarından biri haline geldi.

Her şeyi Çinlilerin Türk bayraklı paylaşımı başlattı! X teki Türk-Çin kavgası dünyanın gündeminde 4

Çinli kullanıcılar ise Türkiye'nin Çin Seddi'ne olan uzaklığını hatırlatan yorumlarla karşılık verdi. Böylece tartışma, bayraklar üzerinden başlayan bir atışmadan coğrafya ve tarih göndermelerinin öne çıktığı bir mücadeleye dönüştü.

Her şeyi Çinlilerin Türk bayraklı paylaşımı başlattı! X teki Türk-Çin kavgası dünyanın gündeminde 5

EKONOMİDEN TARİHE KADAR PEK ÇOK KONU GÜNDEME GELDİ

Karşılıklı paylaşımlar ilerledikçe kullanıcıların başvurduğu konular da çeşitlendi. İki ülkenin tarihî geçmişi, ekonomik koşulları ve popüler kültür unsurları üzerinden yapılan espriler sosyal medyada dolaşıma girdi.

Her şeyi Çinlilerin Türk bayraklı paylaşımı başlattı! X teki Türk-Çin kavgası dünyanın gündeminde 6

JAPON VE TAYVANLI KULLANICILAR DA KATILDI

Tartışma yalnızca Türk ve Çinli hesaplarla sınırlı kalmadı. Japon ve Tayvanlı kullanıcıların da paylaşımlara dahil olmasıyla atışmanın kapsamı genişledi. Sosyal medyada farklı ülkelerden kullanıcıların benzer tartışmalara katılması, olayın daha geniş bir çevrede konuşulmasına katkı sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin türk X Platformu
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