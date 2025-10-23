HABER

Çıntar toplamak için gittiği ormanda ölü olarak bulundu

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde çıntar toplamak için ormana giden yaşlı adam, birlikte yola çıktığı arkadaşı tarafından ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Olay, Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Güney Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mahalle sakinlerinden 65 yaşındaki Nuri Güngör, çıntar toplamak için bir arkadaşıyla beraber mahallenin üst kısmında bulunan Söğüt Yaylasına gitti. Çıntar toplamak için farklı yönlere giden arkadaşlardan Nuri Güngör, çıntar aradığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

NURİ GÜNGÖR’ÜN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

Yaşlı adamdan uzun süre haber alamayan arkadaşı, ormanlık alana girdikleri başlangıç noktasına dönerken Nuri Güngör'ü yerde hareketsiz bir şekilde yatarken halde buldu. 112’ye yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nuri Güngör’ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

CENAZESİ OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılan Nuri Güngör’ün cenazesinin yarın cuma namazına müteakip Güney Mahalle Mezarlığına defin edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

(İHA)

23 Ekim 2025
23 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA
