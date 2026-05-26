Cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Kastamonu-Tosya kara yolu Özboyu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tosya istikametinde seyir halindeki M.Ç. yönetimindeki cip, karşı yönden gelen A.B. idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampolde takla attı. Kazada cip sürücüsü ile eşi N.Ç. ve oğlu M.Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır