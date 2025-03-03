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  4. Cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti

03.03.2025 16:39
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03.03.2025 16:39
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Adana’da sürücü Musa G.’nin, yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada otomobille çarptığı yaya Osman Biçer (73), hayatını kaybetti. Biçer’in karşıya geçtiği sırada geçitte ışık ihlali yaptığı öne sürüldü.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı’nda meydana geldi. Sürücü Musa G.’nin kullandığı cip, iddiaya göre, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Biçer’e çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan Biçer, başını asfalt zemine çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Biçer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerindeki incelemenin ardından Biçer’in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Gözaltına alınan sürücü Musa G.’nin polis merkezindeki sorgusu sürdüğü bildirildi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana kaza
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