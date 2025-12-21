HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çıplak arama iddiaları gündem olmuştu! Başsavcılık'tan açıklama: "Tamamen asılsız"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "rüşvet almak" suçundan tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıplak aramaya tabi tutulduğu ve tutuklulara mahsus yaşam alanları dışında yer aldığı iddialarının tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

Çıplak arama iddiaları gündem olmuştu! Başsavcılık'tan açıklama: "Tamamen asılsız"
Recep Demircan

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 23 Mart'ta verdiği kararla "rüşvet almak" suçundan tutuklanan Türker'in aynı tarihte Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na kabul edildiği belirtildi.

"İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZDIR"

Ulusal basın ve bazı sosyal medya hesaplarında, İBB iştiraki Medya AŞ Genel Müdürü tutuklu Türker'in "depo olarak kullanılan bir alanda tutulduğu ve çıplak arandığı" yönünde iddialara yer verildiğinin görüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tutuklunun kuruma kabulü sırasında yapılan işlemler, 'Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik'in 34. maddesi hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda üst ve eşya araması yapılmıştır. Söz konusu arama dışarıdan görülmesi mümkün olmayan ve herhangi bir görüntü kaydı bulunmayan bir alanda gerçekleştirilmiş olup, iddia edildiği şekilde tutuklunun kıyafetlerinin çıkarılması söz konusu değildir. Saat 18.01'de başlayan arama işlemi 18.02'de tamamlanmış, düzenlenen arama tutanağında, tutuklunun 'herhangi bir zararının ya da şikayetinin bulunmadığı' hususu açıkça tespit edilmiştir. Sonuç olarak, Fatoş Pınar Türker'in Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıplak aramaya tabi tutulduğu ya da tutuklulara mahsus yaşam alanları dışında tutulduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Kuruma kabul, üst araması ve yerleştirme işlemleri mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmiştir."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eskişehir'de 25 yolcu ve 3 personelin bulunduğu yolcu otobüsünde yangınEskişehir'de 25 yolcu ve 3 personelin bulunduğu yolcu otobüsünde yangın
Aydın'da tırın açık kalan dorsesi hız tespit sistemi direğine çarptıAydın'da tırın açık kalan dorsesi hız tespit sistemi direğine çarptı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
cezaevi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polisin 'dur' ihtarına uymayıp ters yöne girdi: 5 kişi hayatını kaybetti

Polisin 'dur' ihtarına uymayıp ters yöne girdi: 5 kişi hayatını kaybetti

Mezarlıkta bir araçta iki gencin cansız bedeni bulundu!

Mezarlıkta bir araçta iki gencin cansız bedeni bulundu!

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Garipoğlu’nun uyuşturucu partilerinde 'özel ağırlayın' dediği isim tanıdık çıktı

Garipoğlu’nun uyuşturucu partilerinde 'özel ağırlayın' dediği isim tanıdık çıktı

'800 bin TL'ye varan indirimler görüyoruz' Sıfır araç için hareketlilik arttı

'800 bin TL'ye varan indirimler görüyoruz' Sıfır araç için hareketlilik arttı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.