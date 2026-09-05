Cizre’de çiftçilere yüzde 75 hibeli fide desteği

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, tarımsal üretimi artırmak ve çiftçilerin girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla yüzde 75 hibe destekli sebze fideleri üreticilere teslim edildi.

Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, yüzde 75 hibeli fide desteğinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan çiftçilere fidelerinin dağıtımı gerçekleştirildi. İlçe Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programla fidelerini teslim alan üreticiler, sağlanan destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmanın ve yerel tarımsal üretimi güçlendirmenin hedeflendiği belirtilerek, "Çiftçilerimizin üretim maliyetlerini azaltmak, tarımsal üretimi desteklemek ve verimliliği artırmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz fide desteğinin ilçemizdeki tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dağıtılan fidelerin kısa süre içerisinde toprakla buluşturularak ilçe ekonomisine ve sebze üretimine önemli katkı sunması bekleniyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır