Cloud server nedir? Cloud server nasıl kullanılır?

Akıllı cihaz ve bilgisayar dosyaları büyük boyutlara ulaşabilmektedir. Medya içerikleri ve uygulama gereksinimleri buna sebep olabilir. Akıllı telefonların sistem gereksinimleri de cihaz hafızasının önemli bir kısmını kullanabilmektedir. Öte yandan bilgisayarlar için depolama alanı görece daha yüksek veri saklama alanına ihtiyaç duyabilir.

Yapay zeka destekli uygulamalar, sistem verileri, medya içerikleri ve Triple A gibi yüksek kalite oyunlar bilgisayarlarda yüksek depolama alanı kullanabilirler. Bu da kullanıcıları dosya ve uygulamalar arasında alan tasarrufu yapmakta seçime zorlayabilir. Cloud server'lar bu konuda kullanıcılara avantaj sağlamaktadır.

Cloud server nedir?

Cloud server (cloud hosting), fiziksel bir sunucu makinesinin sanal versiyonudur. Cihaz dosyalarının internet üzerinden erişilen bir bulut sağlayıcısı (Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, yerel firmalar) tarafından depolanmasını sağlamaktadır. Kullanıcılar fiziki bir aygıta gerek duymadan dosyalarını uzak bağlantı ile şifrelenmiş şekilde depolayabilir. Cloud server sunucuları hypervisor yazılımı sayesinde fiziki sunucularını kullanıcılara yönelik bölünmüş parçalar haline getirebilir. Bu her kullanıcının kendisine ait sanal bir alana sahip olmasını sağlamaktadır.

İnternet bağlantısının olduğu her yerden sunuculara erişilebilir. Kullanım kolaylığı sağlar. Taşınabilir cihazlardan kullanım yapılabilir. Çoklu cihaz kullanımıyla cihazlar arası entegrasyon da mümkündür. Bu çoklu cihaza sahip kullanıcıların her bir cihaza özel ek fiziksel aygıt yükünü ve masrafını ortadan kaldırabilen bir özelliktir.

Cloud serverların kaynakları (CPU,RAM) kullanıcı tercihine bağlı olarak anlık olarak arttırılabilir veya azaltılabilir. İhtiyaca yönelik ekonomik bir tercihtir. Çünkü ödeme modeli genellikle "kullandığın kadar öde" modeliyle çalışmaktadır. Ödeme türleri saatlik veya aylık birim üzerinden hazırlanabilmektedir.

Cloud server nasıl kullanılır?

Cloud server kullanmada ilk adım bir bulut sağlayıcı seçerek hesap oluşturmaktır. Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP) gibi hizmet sağlayıcılar büyük ölçekli ve yüksek güvenlikli popüler cloud serverlara sahiptir. Buradaki seçim kullanıcıya aittir. Kullanıcı eğilimi servislerin genel hizmetlerinden yararlanma alışkanlığına göre yönelir.

Hesap oluşturulduktan sonra cloud serverın yönetim panelinden) bir sanal sunucu örneği (Instance) seçilir. Bu tercihler sanal sunucunun işletim sistemi ve sunucu donanımı (CPU,SSD,RAM kapasitesi gibi detaylar) gibi özellikleridir. "Yoğun veritabanı sunucusu" benzeri taslak modeller de tercih edilebilmektedir. Donanım seçiminden sonra sunucunun fiziksel olarak hangi ülkede yer almasına yönelik lokasyon seçimi ve güvenlik duvarı tercihleri yapılır. Başlat düğmesine basılarak sunucu oluşturulmaya başlanır. Cloud serverın hazırlanması birkaç dakika sürebilmektedir.

Cloud server'da sunucu oluşturulduktan sonra yapılması gerekenler nelerdir?

Sunucuya bağlandıktan sonra sunucunun yapılandırılması gerekir. Burada özel ayarlar ve kullanıcı tercihleri belirlenmektedir. Kullanım amacına göre web sunucu kurulabilir, uygulama depolanabilir veya dosya deposu olarak kullanım sağlanabilmektedir. Bulut sunucu, CPU, bellek, disk ve ağ kullanımını takip edilebilmesini sağlayan verileri anlık olarak vermektedir. Bu sayede doluluk ve performans verileri takip edilebilmektedir. Sunuculardan yedekleme alınması önemlidir. Anlık görüntü alınarak bir sorun olduğunda bu yedeğin geri yüklenebilmesi mümkündür.