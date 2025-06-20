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Çocuğunun mezuniyetine giderken boşanma aşamasındaki eşi darp etti! Önce tekme attı sonra yumruklayıp kaçtı... O anlar kameraya yansıdı

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Arnavutköy'de çocuğunun mezuniyet törenine giden kadın, iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında darp edildi. Bir dükkanın önünde bekleyen kadın, eşi tarafından önce tekmelendi ardından yumruk darbelerine maruz kaldı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye görüntülendi.

Olay, Arnavutköy 30 Ağustos Caddesi'nde, Şehit Er Tuncay Türken Ortaokulu'na yakın bir sokakta meydana geldi.

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ÇOCUĞUNUN MEZUNİYET TÖRENİ İÇİN BEKLİYORDU

İddiaya göre, N.V. isimli kadın, çocuğunun mezuniyet töreni için bölgeye geldiği sırada, boşanma aşamasında olduğu eşi M.V. ile karşılaştı. M.V. sokakta bir anda N.V.'ye saldırarak darp etti.
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ÖNCE TEKME SONRA YUMRUK ATIP KAÇTI!

Yaşanan saldırı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M.V.'nin hızla kadının üzerine yürüyerek darp ettiği anlar yer aldı.
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Saldırıya uğrayan kadın, olay sonrası polis merkezine giderek şikayetçi oldu ve darp raporu aldı. Polis ekipleri saldırgan hakkında yasal işlem başlattı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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kadına şiddet Arnavutköy şiddet
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