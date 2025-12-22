HABER

Çocuk acil servisinde yoğunluk: Uzun kuyruklar oluştu!

İçerik devam ediyor

Diyarbakır'da son günlerde artan hastalık vakaları, hastanelerde yoğunluğa neden oldu. Özellikle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde çocuk acil servisinde uzun kuyruklar oluştu.

Vatandaşlar, çocuk acil servisinde görev yapan sadece iki doktorun yoğunluğa yetişmekte zorlandığını belirterek, saatlerce sıra beklemek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Yaşanan yoğunluk nedeniyle hem çocuklar hem de aileleri mağdur olurken, acil servisteki bekleme süresinin uzaması tepkilere neden oldu.

HİJYEN EKSİKLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, hastanenin lavabolarındaki hijyen eksikliği de vatandaşların dikkatini çekti. Lavabolarda oluşan kurumuş pislikler ve temizlik yetersizliği, özellikle çocuklarını muayeneye getiren ailelerin tepkisine yol açtı.

Yaşanan yoğunluk ve hijyen sorunlarına çözüm bulunmasını isteyen vatandaşlar, hastane genelinde temizlik çalışmalarının daha sık yapılmasını talep etti

Kaynak: İHA

