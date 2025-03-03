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Çocuklara özel ‘Tekne orucu’ etkinliği düzenlendi: "Bu benim ilk orucum"

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
03.03.2025 16:28
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Kağıthane Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara yaşatmak amacıyla anlam dolu bir etkinlik düzenledi. Kağıthane Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, miniklere özel olarak düzenlenen tekne orucu iftarı büyük ilgi gördü. Çocuklar, öğle ezanıyla birlikte oruçlarını açtılar. Detaylar haberimizde...

Çocuklara özel ‘Tekne orucu’ etkinliği düzenlendi: "Bu benim ilk orucum"

İftarda, çocuklara geleneksel Ramazan yemeklerinden köfte, pilav, patates ve meyve suyu ikram edilirken, etkinlik alanında patlamış mısır ve pamuk şeker de sunuldu. Ayrıca, çocuklara Ramazan günlüğü ve özel süslemeler hediye edilerek, etkinlik daha da renkli hale getirildi.

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Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, etkinlikte çocuklarla bir araya gelerek onların heyecanına ortak oldu ve bu anlamlı anı birlikte paylaştı.

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“ÇOCUKLARIMIZIN İLK ORUÇ HEYECANINA EŞLİK EDİYORUZ”

Öztekin, “Bugün çocuklarımızın ilk oruç heyecanına eşlik ediyoruz. Eski bir Anadolu geleneği olan tekne orucunu yaşatmaya çalışıyoruz. İslamın en güzel ibadetlerinden birini çocuklarımızın sevinciyle birlikte deneyimliyoruz. Tekrar hayırlı ramazanlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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“ORUCUN İLK GÜNÜ KUTLU OLSUN”

İlk kez oruç tuttuğunu söyleyen 8 yaşındaki Irmak Bozkurt, “Daha önce hiç oruç tutmamıştım. Dün sahura kalktık, annem börek yapmıştı. Sabah erkenden uyanıp arkadaşlarımla oyun oynadım, öğlene kadar bir şey yemedim. Şimdi çok mutluyum” dedi.

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Onur Efe Kahraman ise “Oruç tuttuğum için çok heyecanlıyım. Bu benim ilk orucum. Orucun ilk günü kutlu olsun” şeklinde konuştu.

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“ANADOLU’DA ESKİ BİR RAMAZAN GELENEĞİDİR”

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada Tekne orucu ile ilgili şu bilgilere yer verildi:"Anadolu’da eski bir ramazan geleneği olarak biliniyor. Eskiden mutfaklardaki büyük ekmek teknelerinin arkasına saklanarak yemek yiyen çocuklar, oruçlarına kaldıkları yerden devam ederdi. Bu nedenle, çocukların günün sadece bir bölümünde oruç tutmasına ‘tekne orucu’ deniliyor. Bu gelenek, çocukları oruca alıştırmayı ve ramazanın manevi atmosferini hissettirmeyi amaçlıyor." dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Oruç Kağıthane Ramazan ramazan ayı
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