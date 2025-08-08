HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Çocuklardaki bu ağrılara dikkat! Ciddi hastalıklara yol açabilir: Uzmanlardan büyüme ağrılarını dikkate alın uyarısı!

Büyüme çağındaki çocuklarda sıkça karşılaşılan eklem ve kemik ağrıları, çoğu zaman "büyüme ağrısı" olarak değerlendirilip göz ardı ediliyor. Ancak uzmanlar, bu ağrıların arkasında ciddi sağlık sorunlarının yatabileceğine dikkat çekiyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özüm Cem Aslan, çocuklarda görülen eklem ağrılarının, özellikle hareket kısıtlılığıyla birlikte seyrediyorsa, mutlaka ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

Çocuklardaki bu ağrılara dikkat! Ciddi hastalıklara yol açabilir: Uzmanlardan büyüme ağrılarını dikkate alın uyarısı!

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özüm Cem Aslan, çocukların gelişim çağındaki eklem ağrıları hakkında açıklamalarda bulundu. Çocukların yetişkinlere göre çok daha farklı bir fizyolojik yapıya sahip olduğunu ifade eden Op. Dr. Özüm Cem Aslan, çocukların dizlerinde, ayak bileklerinde, kalçalarında ve eklem çevrelerinde büyüme plakları bulunduğunu belirtti.

Çocukların 9-10 yaşlarında ve sonrasında ağrıların normal olduğunu dile getiren Op. Dr. Aslan, "Çocuklar hızlı büyüme dönemlerine girdikleri zaman ve hele ki spor dalıyla uğraşıyorlarsa dizlerde daha ön planda olmak üzere kalçada, dizde, ayak bileğinde ağrı hissedebilirler" dedi.

Çocuklardaki bu ağrılara dikkat! Ciddi hastalıklara yol açabilir: Uzmanlardan büyüme ağrılarını dikkate alın uyarısı! 1

"SOĞUK UYGULAMA VE ESNETMELERLE BERABER TOPARLANABİLİR"

Büyüme çağındaki çocukların ağrılarının asıl sebebi kemik çıkıntıları olduğunu ve fizik tedavi ile beraber düzeleceğini belirten Op. Dr. Özüm Cem Aslan, "Tendon yapıların zorlanmasına bağlı olan ağrılardır. En önemlisi dizin ön tarafından yani diz kapağının hemen alt tarafında oluşan kemik çıkıntılar. Bu kemik çıkıntılar genellikle yüzde 90 oranında herhangibi bir müdahale gerektirmeyecek şekilde sadece fizik tedavi ile beraber toparlanıyor. Ağrının arttığını dönemlerde soğuk uygulama ve esnetmelerle beraber toparlanabilecek ağrılardır" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZDA HAREKET KISITLILIĞI VAR İSE MUTLAKA BİR UZMANA GÖRÜNMESİ LAZIM"

Çocukların büyüme ağrılarıyla birlikte kızarıklık, şişlik gibi durumlarda mutlaka uzmana görünmesi gerektiğini ifade eden Op. Dr. Özüm Cem Aslan, "Çocuklarda eklem, diz ve ayak bileği ağrıları gibi özellikle herhangibi bir travma olmadan ortaya çıkıyorsa ve bu ağrıları eşlik eden eklem çevresinde bir kızarıklık, şişlik, morarma buna eşlik ediyorsa mutlaka bir doktora görünmesi gerekiyor. Çocuklarda kitleler, kötü huylu yapılar çok nadir gördüğümüz durumlar. Bizim için kırmızı çizgi ise, çocuklarımızda büyüm ağrıları her zaman olacak ama büyüme ağrılarına eşlik eden bir kızarıklık, şişlik, morarma, üzerine basamama ve hareket kısıtlılığı var ise mutlaka bir uzmana görünmesi lazım" dedi.

Çocuklardaki bu ağrılara dikkat! Ciddi hastalıklara yol açabilir: Uzmanlardan büyüme ağrılarını dikkate alın uyarısı! 2

"GELECEKTE DİZDE KİREÇLENEMEYE KADAR GİDEBİLİR"

Büyüme çağındaki çocukların sürecinin dikkat takip edilmesi gerektiğini belirten Op. Dr. Özüm Cem Aslan, "Çocuklarımızın bu ağırlarında tedavisi çok yüksek oranla ağrıların altında yatan nedenler büyümelerine bağlı olarak hızlı büyüme olarak oluşan kemik ağrılarıdır. Bunları herhangibi bir müdahalede bulunulmaması dahi kendiliğinden zaman içerisinde geçen ağrılardır. Çok düşük ihtimalle olabilecek bir şeyleri atlarsak ardından daha kötü sonuçlar çıkabilir. Örneğin çocuklarda kötü huylu bir şey olmasa bile menisküs yırtıkları, ön çapraz bağ yırtıkları aynı yetişkinlerde olduğu gibi görülebilir. Bunları gördüğünüz zaman özellikle 18-20 yaşın altındaki hastalarda hem menisküs yırtıkları hem de ön çapraz bağ yırtıkları mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Eğer tedavi edilmediği takdirde ilerleyen yaşlarda daha erken çağlarda dizde kireçlenmeye gidebilir" ifadelerini kullandı.

Çocuklardaki bu ağrılara dikkat! Ciddi hastalıklara yol açabilir: Uzmanlardan büyüme ağrılarını dikkate alın uyarısı! 3

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayburt'ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyorBayburt'ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Aydın'da ilginç olay! Hamile kadın, önce polis zoruyla kocasını hastaneden kovdurdu sonra doğumhaneye gittiAydın'da ilginç olay! Hamile kadın, önce polis zoruyla kocasını hastaneden kovdurdu sonra doğumhaneye gitti

Anahtar Kelimeler:
çocuk sağlığı büyüme eklem ağrıları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Simpsonlar, Trump'ın ölüm tarihini açıkladı! Çok az kaldı

Simpsonlar, Trump'ın ölüm tarihini açıkladı! Çok az kaldı

5 yıl geçince soluğu mahkemede alıyorlar!

5 yıl geçince soluğu mahkemede alıyorlar!

Sosyal medya paylaşımıyla gündem olmuştu! Askere böyle uğurlandı

Sosyal medya paylaşımıyla gündem olmuştu! Askere böyle uğurlandı

Aydın'da ilginç olay! Hamile kadın, önce polis zoruyla kocasını hastaneden kovdurdu sonra doğumhaneye gitti

Aydın'da ilginç olay! Hamile kadın, önce polis zoruyla kocasını hastaneden kovdurdu sonra doğumhaneye gitti

Kayıp iş adamına mı çarptı? Radar görüntüleri çıktı!

Kayıp iş adamına mı çarptı? Radar görüntüleri çıktı!

Özgür Özel açıklamıştı! O isim gözaltına alındı

Özgür Özel açıklamıştı! O isim gözaltına alındı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.