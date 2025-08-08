Çocuklardaki bu ağrılara dikkat! Ciddi hastalıklara yol açabilir: Uzmanlardan büyüme ağrılarını dikkate alın uyarısı!

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özüm Cem Aslan, çocukların gelişim çağındaki eklem ağrıları hakkında açıklamalarda bulundu. Çocukların yetişkinlere göre çok daha farklı bir fizyolojik yapıya sahip olduğunu ifade eden Op. Dr. Özüm Cem Aslan, çocukların dizlerinde, ayak bileklerinde, kalçalarında ve eklem çevrelerinde büyüme plakları bulunduğunu belirtti.

Çocukların 9-10 yaşlarında ve sonrasında ağrıların normal olduğunu dile getiren Op. Dr. Aslan, "Çocuklar hızlı büyüme dönemlerine girdikleri zaman ve hele ki spor dalıyla uğraşıyorlarsa dizlerde daha ön planda olmak üzere kalçada, dizde, ayak bileğinde ağrı hissedebilirler" dedi.

"SOĞUK UYGULAMA VE ESNETMELERLE BERABER TOPARLANABİLİR"

Büyüme çağındaki çocukların ağrılarının asıl sebebi kemik çıkıntıları olduğunu ve fizik tedavi ile beraber düzeleceğini belirten Op. Dr. Özüm Cem Aslan, "Tendon yapıların zorlanmasına bağlı olan ağrılardır. En önemlisi dizin ön tarafından yani diz kapağının hemen alt tarafında oluşan kemik çıkıntılar. Bu kemik çıkıntılar genellikle yüzde 90 oranında herhangibi bir müdahale gerektirmeyecek şekilde sadece fizik tedavi ile beraber toparlanıyor. Ağrının arttığını dönemlerde soğuk uygulama ve esnetmelerle beraber toparlanabilecek ağrılardır" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZDA HAREKET KISITLILIĞI VAR İSE MUTLAKA BİR UZMANA GÖRÜNMESİ LAZIM"

Çocukların büyüme ağrılarıyla birlikte kızarıklık, şişlik gibi durumlarda mutlaka uzmana görünmesi gerektiğini ifade eden Op. Dr. Özüm Cem Aslan, "Çocuklarda eklem, diz ve ayak bileği ağrıları gibi özellikle herhangibi bir travma olmadan ortaya çıkıyorsa ve bu ağrıları eşlik eden eklem çevresinde bir kızarıklık, şişlik, morarma buna eşlik ediyorsa mutlaka bir doktora görünmesi gerekiyor. Çocuklarda kitleler, kötü huylu yapılar çok nadir gördüğümüz durumlar. Bizim için kırmızı çizgi ise, çocuklarımızda büyüm ağrıları her zaman olacak ama büyüme ağrılarına eşlik eden bir kızarıklık, şişlik, morarma, üzerine basamama ve hareket kısıtlılığı var ise mutlaka bir uzmana görünmesi lazım" dedi.

"GELECEKTE DİZDE KİREÇLENEMEYE KADAR GİDEBİLİR"

Büyüme çağındaki çocukların sürecinin dikkat takip edilmesi gerektiğini belirten Op. Dr. Özüm Cem Aslan, "Çocuklarımızın bu ağırlarında tedavisi çok yüksek oranla ağrıların altında yatan nedenler büyümelerine bağlı olarak hızlı büyüme olarak oluşan kemik ağrılarıdır. Bunları herhangibi bir müdahalede bulunulmaması dahi kendiliğinden zaman içerisinde geçen ağrılardır. Çok düşük ihtimalle olabilecek bir şeyleri atlarsak ardından daha kötü sonuçlar çıkabilir. Örneğin çocuklarda kötü huylu bir şey olmasa bile menisküs yırtıkları, ön çapraz bağ yırtıkları aynı yetişkinlerde olduğu gibi görülebilir. Bunları gördüğünüz zaman özellikle 18-20 yaşın altındaki hastalarda hem menisküs yırtıkları hem de ön çapraz bağ yırtıkları mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Eğer tedavi edilmediği takdirde ilerleyen yaşlarda daha erken çağlarda dizde kireçlenmeye gidebilir" ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır