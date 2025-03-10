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Çocuklarını görme bahanesiyle gittiği evde eşini öldürüp, intihar etti! Evdeki çocuklar kurtulmak için bakın ne yapmış...

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
10.03.2025 23:58
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Konya'da uzaklaştırma kararı olan Yusuf Adıyaman çocukları görme bahanesiyle eşinin evine gitti. Hava Adıyaman'ı tabancayla öldürüp intihar etti. Polisin yaptığı incelemede KADES uygulamasına evde bulunan çocukların bastığını öğrenildi.

Çocuklarını görme bahanesiyle gittiği evde eşini öldürüp, intihar etti! Evdeki çocuklar kurtulmak için bakın ne yapmış...

Konya'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Yusuf Adıyaman (37), çocukları görme bahanesiyle geldiği evde ayrı yaşadığı eşi Havva Adıyaman'ı (42) tabancayla vurarak öldürdü. Ardından aynı tabancayla intihar etti.

Olay, saat 21.30 sıralarında Karatay ilçesi Araplar Mahallesi Heybeli Sokakta meydana geldi. Kadına Destek Uygulaması'ndan (KADES) gelen ihbar üzerine adrese giden polis ekipleri, Yusuf Adıyaman ve eşi Havva Adıyaman'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

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ÇOCUKLAR KADES UYGULAMASINA BASMIŞ!

Polisin yaptığı incelemede KADES uygulamasına evde bulunan çocukların bastığını öğrenildi. Hakkında uzaklaştırma kararı olan Yusuf Adıyaman'ın, çocukları görme bahanesiyle eve geldiği, çıkan tartışmanın ardından ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşini tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği tespit edildi.

Çiftin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya
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