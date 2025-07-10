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Çocuklarını görmek için İstanbul'dan gelmişti: 6 yıldır kayıptı, eşinin öldürdüğü ortaya çıktı!

Ardahan’da eşi E.Y.’den ayrıldıktan sonra İstanbul’a yerleşen ve çocuklarını görmek için gittiği memleketinde 6 yıl önce kaybolan 2 çocuk annesi Yeliz Y.’nin (34), boşandığı eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Kura Nehri kıyısında yapılan kazı çalışmasında Yeliz Y.’ye ait kemik parçaları ve kıyafeti bulunurken, eski eşini öldürdüğünü itiraf eden E.Y. ile birlikte 9 kişinin sorgulaması sürüyor.

Çocuklarını görmek için İstanbul'dan gelmişti: 6 yıldır kayıptı, eşinin öldürdüğü ortaya çıktı!

Ardahan’da 2011 yılında E.Y. ile evlenen Yeliz Y., Övündü köyüne yerleşti. 2 çocuğu olan Yeliz Y., sürekli şiddet gördüğü iddiasıyla eşine boşanma davası açtı. İstanbul’a giderek ailesinin yanına yerleşen Yeliz Y., eşinden boşandı. Övündü köyünde kalan çocuklarını görmek için son olarak 7 Aralık 2019'da Ardahan’a gelen Yeliz Y.’den bir daha haber alınamadı.

Çocuklarını görmek için İstanbul dan gelmişti: 6 yıldır kayıptı, eşinin öldürdüğü ortaya çıktı! 1

ESKİ EŞ VE 2 KARDEŞİ DELİL YETERSİZLİĞİNDEN SERBEST KALDI

İstanbul’da yaşayan ailesinin kayıp başvurusu üzerine gerçekleştirilen soruşturmada, kadının eski eşi E.Y. ve 2 kardeşi ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Yeliz Y.’nin cesedinin bulunamaması ve delil yetersizliği sebebiyle E.Y. ve kardeşleri serbest bırakıldı.

Çocuklarını görmek için İstanbul dan gelmişti: 6 yıldır kayıptı, eşinin öldürdüğü ortaya çıktı! 2

4 KİLOMETREKARELİK ALAN TARANDI

Ardahan Emniyet Müdürlüğü, kayıp Yeliz Y.’nin dosyasını yeniden incelemeye aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nün teknik analizleri ile saha çalışmaları sonucu olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 9 şüpheli belirlendi. Türkiye-Gürcistan sınırına yakın Kura Nehri kıyısı ile Övündü köyü çevresinde yaklaşık 4 kilometrekarelik alanda iş makineleriyle arama yapıldı. Kadavra köpekleri, yeraltı görüntüleme cihazları, kurbağa adamlar ve çeşitli teknik ekipmanlar kullanılan aramalar konusunda Gürcistan makamları da bilgilendirildi. 29 günlük arama-tarama çalışmalarında bölgedeki 19 mağara ve çevresi de didik dik arandı.

Çocuklarını görmek için İstanbul dan gelmişti: 6 yıldır kayıptı, eşinin öldürdüğü ortaya çıktı! 3

E.Y. VE KARDEŞLERİ YILLAR SONRA TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalar sürerken Ardahan, İstanbul ve Çanakkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında E.Y. ve 2 kardeşiyle birlikte şüpheli oldukları saptanan 6 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma sonucunda E.Y.'nin, eski eşi Yeliz Y.'yi tabancayla öldürdüğü, cesedini elbiseleriyle birlikte Kura Nehri kenarına gömdüğü belirlendi. E.Y.’nin silahını da nehre attığı saptandı.

Çocuklarını görmek için İstanbul dan gelmişti: 6 yıldır kayıptı, eşinin öldürdüğü ortaya çıktı! 4

Kura Nehri kenarında iş makinesiyle yapılan kazıda toprağa gömülü insana ait kemik kalıntılarına ve Yeliz Y.'nin kaybolduğu gün giydiği kıyafetlere ulaşıldı. Yeliz Y.nin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(DHA)

10 Temmuz 2025
10 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ardahan
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