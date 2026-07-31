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Çocuklukta geçirilen bu enfeksiyon yıllar sonra kalp ameliyatına neden olabiliyor

Çocukluk çağında sık geçirilen boğaz enfeksiyonları, tedavi edilmediğinde yıllar sonra ciddi kalp hastalıklarına yol açabiliyor. Halk arasında “kalp romatizması” olarak bilinen akut romatizmal ateş hastalığına dikkat çeken Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Yozgat, özellikle beta mikrobuna bağlı boğaz enfeksiyonlarının mutlaka doğru şekilde tedavi edilmesi gerektiğini söyledi.

Çocuklukta geçirilen bu enfeksiyon yıllar sonra kalp ameliyatına neden olabiliyor
Gökçen Kökden

Basit bir boğaz enfeksiyonu sanılan bazı hastalıklar, çocuklarda kalp kapaklarına kadar uzanan ciddi sorunlara neden olabiliyor. Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi’nden Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Yozgat, beta mikrobunun neden olduğu enfeksiyonların ardından gelişebilen akut romatizmal ateşin erken fark edilmediğinde kalıcı kapak hastalıklarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

BETA MİKROBU KALBİ ETKİLEYEBİLİYOR

Çocuklukta geçirilen bu enfeksiyon yıllar sonra kalp ameliyatına neden olabiliyor 1

Prof. Dr. Yozgat, akut romatizmal ateşin temel nedeninin beta mikrobu olduğunu belirterek, “Çocuklar özellikle okul döneminde bu mikrobu birbirlerinden nefes yolu ile alabiliyor. Beta boğaza yerleştiğinde ise ateşli boğaz enfeksiyonu yapıyor ve bu dönemde uygun antibiyotik tedavisi çok önemli” dedi. Hastalığın eklem ağrılarıyla başlayabildiğini ifade eden Prof. Dr. Yozgat, “Bazı çocuklarda boğazdaki beta enfeksiyonundan yaklaşık 2-3 hafta sonra dizlerde, ayak bileklerinde şişlik ve ağrılar görülebiliyor. Bazı çocuklarda ise eş zamanlı olarak da kalp kapaklarında hasar yapabiliyor. Eklem tutulumu iz bırakmadan iyileşirken kalp kapak hastalığı kalıcı oluyor ve her geçirdiği beta enfeksiyonu kalp kapaklarını biraz daha bozuyor sonunda 20-30 yaşlarda kalp kapak ameliyatı gerekebiliyor.” diye konuştu.

BİRÇOK ÇOCUK YILLAR SONRA TESADÜFEN TANI ALIYOR

Prof. Dr. Yozgat, hastalığın bazen yıllar sonra fark edildiğini belirterek, “Çocuk muayene sırasında kalpte üfürüm duyulması üzerine bize yönlendiriliyor. Ekokardiyografi ile kalp kapağında kaçak tespit ettiğimizde, bunun geçmişte iyi tedavi edilmemiş boğaz enfeksiyonlarına bağlı olduğunu anlayabiliyoruz” dedi. Akut dönemde erken tanının büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Yozgat, “Erken dönemde tedavi edilirse kalıcı hasar gelişmeyebiliyor. Ancak kapak yetersizliği geliştiğinde tanı alan çocuklarda ise yeni betaların kalp kapağını daha çok bozmasını engellemek için 21 günde bir şeklinde yıllarca koruyucu antibiyotik iğne kullanması gerekebiliyor” ifadelerini kullandı.

HER ÇOCUK KALP KONTROLÜNDEN GEÇMELİ

Çocuklukta geçirilen bu enfeksiyon yıllar sonra kalp ameliyatına neden olabiliyor 2

Prof. Dr. Yozgat, ailelerin eklem ağrılarını çoğu zaman büyüme ağrısı sanabildiğini belirterek, “Özellikle 3 yaş sonrası çocukların çocuk kardiyoloji kontrolünden geçmesi ve ekokardiyografi inceleme yapılması önemli. Erken tanı sayesinde ileride gelişebilecek kapak ameliyatlarının önüne geçilebilir” dedi.

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çocuk sağlığı sağlık
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