HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Çok bekletmeyecek! OpenAI CEO'su Sam Altman, GPT-5'in ne zaman geleceğini açıkladı

OpenAI CEO'su Sam Altman, merakla beklenen yeni ChatGPT modeli GPT-5’in ne zaman geleceğini açıkladı. İddiaya göre GPT-5'in kullanıcılara sunulmasıyla beraber eski modellerin birçoğunun ya da tamamının kullanım dışı bırakılması bekleniyor.

Çok bekletmeyecek! OpenAI CEO'su Sam Altman, GPT-5'in ne zaman geleceğini açıkladı
Enes Çırtlık

OpenAI GPT modelleri ile birlikte yapay zeka yarışında bulunan bir şirket. ChatGPT ile sık sık gündeme gelen şirket, yeni kullanıma açtığı modelleriyle yapay zeka sohbet botunu güçlendirme çalışmaları yürütmekte. Bir süredir ise yeni GPT modeli GPT-5'in ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Bu konuda OpenAI CEO'su Sam Altman'dan ise bir açıklama gelmiş durumda.

GPT-5 GELİYOR

CEO Sam Altman, GPT-5'in bu yaz geleceğini açıkladı.

thumbs_b_c_8f645ed497d44a9e52ab3119b7da489a

GPT-5 modelinin ne zaman yayınlanacağı sorulduğunda ise Altman, “Muhtemelen yaz bitmeden çıkacak, ancak tam olarak ne zaman yayımlayacağımızı bilmiyorum.” dedi.

GPT-5 İLE ESKİ MODELLER KALDIRILABİLİR

GPT-5'in kullanıcılara sunulmasıyla birlikte eski modellerin birçoğunun ya da tamamının kullanımdan kaldırılması bekleniyor. İddiaya göre OpenAI, GPT-5 ile birçok modeli kullanımdan kaldırarak ana model olarak GPT-5'i sunacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ümit Özdağ'dan çarpıcı Demirtaş çıkışı! "Aynı haklara sahip olmamız gerekir"Ümit Özdağ'dan çarpıcı Demirtaş çıkışı! "Aynı haklara sahip olmamız gerekir"
MSB, İsrail uçaklarının 'sınır ihlali' iddiasını yalanladıMSB, İsrail uçaklarının 'sınır ihlali' iddiasını yalanladı

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI ChatGPT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Merkeze çekilen eski Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: "Mustafa Kemal, Talat, Enver..."

Merkeze çekilen eski Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: "Mustafa Kemal, Talat, Enver..."

Kim 'ölüm fabrikası' için talimat verdi, uydu görüntülerine yansıdı

Kim 'ölüm fabrikası' için talimat verdi, uydu görüntülerine yansıdı

Emekli promosyon ödemesinde güncelleme! Banka banka belli oldu

Emekli promosyon ödemesinde güncelleme! Banka banka belli oldu

Biriktirdiği paralar yandı! Merkez Bankası'na başvurdu...

Biriktirdiği paralar yandı! Merkez Bankası'na başvurdu...

MSB, İsrail uçaklarının 'sınır ihlali' iddiasını yalanladı

MSB, İsrail uçaklarının 'sınır ihlali' iddiasını yalanladı

Ümit Özdağ'dan çarpıcı Demirtaş çıkışı! "Aynı haklara sahip olmamız gerekir"

Ümit Özdağ'dan çarpıcı Demirtaş çıkışı! "Aynı haklara sahip olmamız gerekir"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.