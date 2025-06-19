Çok bekletmeyecek! OpenAI CEO'su Sam Altman, GPT-5'in ne zaman geleceğini açıkladı

OpenAI GPT modelleri ile birlikte yapay zeka yarışında bulunan bir şirket. ChatGPT ile sık sık gündeme gelen şirket, yeni kullanıma açtığı modelleriyle yapay zeka sohbet botunu güçlendirme çalışmaları yürütmekte. Bir süredir ise yeni GPT modeli GPT-5'in ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Bu konuda OpenAI CEO'su Sam Altman'dan ise bir açıklama gelmiş durumda.

GPT-5 GELİYOR

CEO Sam Altman, GPT-5'in bu yaz geleceğini açıkladı.

GPT-5 modelinin ne zaman yayınlanacağı sorulduğunda ise Altman, “Muhtemelen yaz bitmeden çıkacak, ancak tam olarak ne zaman yayımlayacağımızı bilmiyorum.” dedi.

GPT-5 İLE ESKİ MODELLER KALDIRILABİLİR

GPT-5'in kullanıcılara sunulmasıyla birlikte eski modellerin birçoğunun ya da tamamının kullanımdan kaldırılması bekleniyor. İddiaya göre OpenAI, GPT-5 ile birçok modeli kullanımdan kaldırarak ana model olarak GPT-5'i sunacak.